Korisnici TikToka s vremena na vreme naiđu na zagonetku koja ih potpuno preokupira i ne odustaju dok ne otkriju o čemu je reč. Ovog puta na platformi se pojavio misteriozni profil, bez imena, profilne slike i opisa, koji objavljuje snimke s nekima od najpoznatijih holivudskih zvezda. I ne radi se o fotografijama s interneta ili već viđenim videima, već o snimcima s privatnih događaja dostupnih samo uz pozivnicu, na kojima se slavne osobe mogu videti u opuštenim, spontanim trenucima.

Ako vreme provodite na TikToku, znate da se ovih dana naširoko priča o tome ko je @user3266363816019. Misteriozni profil je prikupio više od 10 miliona lajkova, a objavljuje snimke Bele Hadid usred razgovora, Tajrika Vidersa kako jede burger na žurki nakon dodele Oskara, te Kajli Džener s prijateljicama Anastasijom Stejsi Karanikolaou i Viktorijom Viljaroel.

Korisnici su, razumljivo, opsednuti pokušajima da otkriju ko stoji iza profila, a jedan komentar dobro sažima znatiželju koja vlada među pratiocima: "Umirem od želje da saznam ko je iza kamere." Drugi korisnik se našalio kako je za sve odgovorna samo jedna osoba - Penelopi Federington iz serije "Bridgerton".

Glavni osumnjičeni i nerešena misterija

Iako u trenutku pisanja ovog teksta misterija i dalje nije rešena i niko se nije javno oglasio kao vlasnik profila, poznato je da prva objava datira iz juna 2023. godine. Mnoge teorije upućuju na to da bi iza svega mogao da stoji fotograf i reditelj Tajrel Hempton, ali zagonetka je još veća jer se i on sam pojavljuje na jednom od snimaka.

Profil takođe prati samo jednu osobu, a budući da je ta informacija skrivena od javnosti, cela priča ostaje dodatno obavijena velom tajne.

