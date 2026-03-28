Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju – Adi Šošei Senidah objavili su duetsku pesmu “Čista ljubav”, koja je simbolično premijerno predstavljena pred publikom u Beogradu, tokom koncerta u Sava Centru.

Publika je među prvima imala priliku da čuje ovu numeru uživo, a reakcije iz dvorane jasno su pokazale da je reč o pesmi koja ima potencijal da brzo osvoji regionalne top-liste. “Čista ljubav” donosi spoj snažne emocije, moderne produkcije i prepoznatljivih interpretacija dvoje izvođača koji dominiraju savremenom scenom.

Foto: Haris Lojo/Haris Lojo (add new)

Govoreći o saradnji, Senidah ističe spontani karakter nastanka pesme:

„Volim saradnje koje se dese bez plana, samo energija, osećaj i trenutak. Sa Adijem je sve išlo prirodno, bez forsiranja, baš kako i treba. Kad se poklopi ista emocija i energija, muzika sama pronađe put. Ovo je jedna od onih pesama koje se ne prave nego se same dese.“

Slične utiske podelio je i Adi Šoše:

„Upoznali smo se sasvim slučajno i spontano na aerodromu u Frankfurtu i odmah kliknuli. Senidah je za mene posebna pojava, čista emocija i istinska diva. Privilegija je biti deo ove pesme i jedva čekam da je pevamo uživo u godinama koje dolaze.“

Foto: Din Hodžić

Za muziku, tekst i aranžman zaslužan je Amil Lojo, dugogodišnji Adijev saradnik, koji otkriva: „Pola godine razmišljam o tom duetu i onda sam je jedno jutro bukvalno napisao za pola sata. Čast mi je velika da pišem za ovakve vokale.“

Vizuelni identitet pesme dodatno je osnažen spotom u režiji Arneja Misirlića, koji verno prati emociju i atmosferu same numere.

