Slušaj vest

Otac Megan Markl, supruge britanskog princa Harija, ponovo je pronašao ljubav. Tomas Markl (81) u romantičnoj je vezi sa medicinskom sestrom Rio Kanedo (46), koju je upoznao dok se oporavljao od hirurškog zahvata „koji mu je spasio život“.

Markl je na Filipine otišao prošle godine. U decembru je završio na operaciji zbog ugruška u stopalu, ali je situacija bila toliko ozbiljna da su lekari morali da mu amputiraju nogu. Proveo je četiri dana na intenzivnoj nezi pre nego što je prošao dug oporavak u bolnici i specijalizovanoj rehabilitacionoj ustanovi. Tokom oporavka upoznao je 35 godina mlađu Kanedo.

Penzionisani stručnjak za filmsku i televizijsku rasvetu već godinama ima ozbiljne zdravstvene probleme - 2022. godine pretrpeo je težak moždani udar nakon kojeg je prošao dugu i napornu rehabilitaciju. Pre toga imao je dva srčana udara.

Sada tvrdi da je ponovo pronašao sreću - odbacujući negativne reakcije na društvenim mrežama rečima: „hejteri će uvek mrzeti“.

Govoreći za Dejli Mejl, Markl je rekao da mu je Rio donela „mir i sreću“ nakon godina u kojima se osećao „tužno i zanemareno“.

Njegov odnos sa ćerkom Megan odavno je narušen, a razdor se vremenom produbio. Tomas Markl nikada nije upoznao Harija niti svoje unuke.

Britanski i američki mediji pisali su da Megan nije kontaktirala s ocem ni nakon amputacije, iako je njen polubrat Tomas Markl Džunior zvao Sasekse. Rekao im je da je otac „pod jakim lekovima“ i „priključen na razne aparate“. Megan je, pisalo se, na kraju ocu poslala pismo.

Markl je nekoliko godina živeo u Meksiku, zatim se vratio u SAD, a nakon operacije u decembru odlučio je da se trajno preseli na Filipine. Prema pisanju Dejli Mejla, živi u stanu u neboderu u Sebuu koji plaća 580 evra mesečno. Nije poznato kakva mu je finansijska situacija, ali su troškovi života tamo verovatno niži nego u SAD-u. Miror je nedavno pisao da se njegova imovina procenjuje na između 1,5 i 1,7 miliona dolara, od čega najveći deo otpada na kuću u Los Felizu u Kaliforniji.

Megan Markl sa ocem Tomasom Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Odnos oca i ćerke nekada je bio blizak. Megan je živela s njim od 11. do 18. godine dok je njena majka Doria Raglend putovala, a 2014. ga je opisala kao „pažljivog, inspirativnog i vrednog“.

Njihova veza narušila se uoči njenog venčanja kada se otkrilo da je Markl inscenirao paparaco fotografije - što je kasnije i priznao. Tvrdio je da mu je to savetovao neimenovani PR stručnjak.

„Rekao mi je: ‘Svideće im se i svidećeš im se’“, rekao je Markl.

Govoreći za GMB, dodao je: „Fotografisali bi me kako kupujem pivo, iznosim smeće ili kupujem WC šolju i od toga pravili veliku priču. Mislio sam da će to poboljšati moj imidž. Ali to je bila greška.“

U dokumentarcu „Hari i Megan“ iz 2022, Megan je rekla da se suočila s ocem, ali mu nije verovala.

„Delovalo je sumnjivo… i kada smo prekinuli razgovor, pogledala sam Harija i rekla: ‘Ne znam zašto, ali ne verujem mu.’“

Markl nije prisustvovao venčanju, a medijski sukob s ćerkom i zetom traje do danas. Blizak je s ćerkom Samanthom Markl i sinom Tomasom Džuniorom, koji sada živi s njim na Filipinima.

Markl kaže da je jedan od razloga za preseljenje bila želja za privatnošću i beg od stalnih podsećanja na narušeni odnos s ćerkom. Mnogi sada ironično primećuju da su slične razloge za odlazak u SAD navodili i Megan i Hari kada su napustili Ujedinjeno Kraljevstvo.

(Kurir.rs/ Jutarnji list)

Bonus video: