Šef HBO-a Kejsi Blojs nedavno je za The Times of London rekao da mreža već razvija drugu sezonu dugo iščekivane TV serije „Hari Poter“.

„Naš cilj je da ne bude velike pauze, znate, pogotovo zato što deca rastu“, rekao je Blojs. „Neće izlaziti svake godine; serija je prevelika i preobimna. Ali… već sada pišu drugu sezonu.“

U HBO seriji Dominik Meklaflin igra glavnu ulogu dečaka koji je preživeo, Harija Potera, uz Alastera Stauta kao Rona Vizlija i Arabelu Stenton kao Hermionu Grejndžer. U glumačkoj postavi su i Džon Litgou kao Albus Dambldor, Papa Esijedu kao Severus Snep, Dženet Mektir kao Minerva Mekgonagal, Nik Frost kao Rubeus Hegrid, Pol Vajt Haus kao Argus Filč, Luk Talon kao Kvirinus Kvirl, Loks Prat kao Drako Melfoj, Bel Pauli i Danijel Rigbi kao Petunija i Vernon Darsli, kao i Ketrin Parkinson kao Moli Vizli.

Ova serija bi trebalo da bude verna adaptacija sedam romana Dž. K. Rouling, pri čemu svaka sezona prati jednu knjigu. Nedavno objavljeni trejler za prvu sezonu prikazao je kultne trenutke iz prvog dela serijala, „Kamen mudrosti“, uključujući Harijevo dobijanje pisma za Hogvorts, upoznavanje Rona u Hogvorts ekspresu i otpakivanje metle za kvidič. Takođe su prikazani Dambldor, Snep, Drako Melfoj, gospodin Olivander, Razvrstavajući šešir i drugi.

HBO-ova serija „Hari Poter“ snimana je u studiju Warner Bros Studios Leavesden u Ujedinjenom Kraljevstvu. Seriju predvodi Frančeska Gardiner, dok je reditelj serije „Saksesija“ Mark Majlod režirao više epizoda. Izvršni producenti su Rouling, Nil Bler, Rut Kenli-Lets i Dejvid Hejman.

(Kurir.rs/ Variety)

