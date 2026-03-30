Voljeni srpski glumac Milan Vasić nasmejao je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram nedavnom objavom. Iako je na prvi pogled delovalo da se žali na ozbiljne novčane poteškoće, reč je bila o simpatičnoj šali na račun njegovog naslednika.

Naime, on je objavio fotografiju iz bazena na kojoj uživa sa sinom Despotom, a uz široki osmeh je dodao duhovit opis koji je odmah postao hit među obožavaocima: "Čim je napunio 8 meseci, traži mi pare za bazen. Bankrotiraću", napisao je Vasić uz sliku.

Milan Vasić uživa na bazenu sa sinom Despotom

Intimno venčanje i privatan život

Podsećanja radi, glumac je u aprilu protekle godine stao na ludi kamen, a srećne vesti je tada podelio sa javnošću putem interneta. Njegova supruga Maja, koja je od njega mlađa 18 godina, odlučila je da svoj život vodi daleko od svetala reflektora i medijske pažnje.

Par se odlučio za intimnu ceremoniju na Kosovu i Metohiji, mestu koje oboma mnogo znači. O tim trenucima glumac je kasnije govorio za medije.

"Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno," izjavio je tada Milan za Blic.

Krštenje u Gračanici i emotivni stihovi

Povezanost sa rodnim krajem glumac je krunisao i krštenjem sina u manastiru Gračanica. Taj svečani čin obavljen je na praznik Krstovdan, a Vasić je tom prilikom podelio dirljivu poruku ispunjenu stihovima posvećenim sinu i zavičaju:

"Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje," napisao je ponosni otac u svojoj objavi.

Pogledajte video: Milan Vasić krstio sina Despota