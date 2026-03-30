Pojavljivanje Anđeline Džoli na događaju modne kuće Tom Ford u Šangaju izazvalo je pravu pometnju. Glumica je na Nedelji mode predstavljala brend čije je zaštitno lice od 2024. godine, a društvo joj je pravio kreativni direktor marke, Hajder Akerman. Njihova očigledna bliskost i srdačnost pred kamerama, koja je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva, podstakla je glasine o tome da li je poznati dizajner možda novi izabranik čuvene zvezde.

Anđelina Džoli u Šangaju na događaju modne kuće Tom Ford

Iako su je mediji nedavno povezivali sa drugim kolegama, Anđelina dugo nije delovala ovoliko opušteno u muškom društvu. Dok je njen izbor odeće - elegantni ogrtač koji može da parira najluksuznijim haljinama – dobio sve pohvale, pažnju javnosti je ipak najviše ukralo njeno lice.

Burne reakcije na izgled holivudske dive

Komentari na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, bili su podeljeni i puni neverice. Obožavaoci su ostavljali poruke poput: "Šta joj se desilo sa licem?", "Ovo je hitan slučaj, moramo da joj pomognemo".

Dok jedni smatraju da je glumicu savladao premor ili posledice burnog životnog tempa, drugi su ubeđeni da je reč o svežem fejsliftingu. S obzirom na to da je pre samo mesec dana, kada se pojavila u javnosti nakon smrti strica, izgledala znatno drugačije, mnogi se pitaju da li se u međuvremenu podvrgla novim estetskim zahvatima.

Šta kažu stručnjaci o estetskim korekcijama?

U diskusiju su se uključili i plastični hirurzi koji analiziraju promene na njenom licu kroz godine. Tvrdi se da je glumica radila suptilnu operaciju nosa radi užeg oblika, kao i da verovatno ima implante u bradi. Njena čuvena, oštra linija vilice često se ističe kao uzor u estetskoj medicini.

Spekuliše se da mladolik izgled održava redovnim tretmanima botoksa u predelu čela i oko očiju, dok se hijaluronski fileri koriste za volumen obraza. Iako su njene pune usne prirodni zaštitni znak, stručnjaci veruju da sada koristi diskretne filere kako bi nadoknadila gubitak volumena koji dolazi s godinama. Ostaje otvoreno pitanje da li je lista intervencija dodatno produžena neposredno pre puta u Kinu.

