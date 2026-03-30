Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc ne prestaju da na društvenim mrežama pokzuju koliko se vole i kakav divan život vode. To je pre svega poruka njegovoj porodici, mami Viktoriji i tati Dejvidu. S njima su prekinuli sve veze nakon optužbi prema kojima je Viktoria pokušala da im uništi brak.

Najnovije fotografije s njihovih profila prikazuju scene iz njihovog vikend-izlaska. Slikali su se s prijateljima, u zagrljaju, a na jednoj fotografiji Bruklin je "zaigrano” stavio ruke na grudi svoje supruge.

Ranije ove nedelje Nikola je podelila fotografiju Bruklinove poruke koju je pronašla kada se probudila. Napisao joj je da nije želeo da je budi, nije želeo da prekida njen "san za lepotu”, nego je obavio šta je trebalo po kući pa otišao u teretanu.

Dok su Bruklin i Nikola nastavili svoj internet ljubavni festival, ostatak njegove porodice podržavao je debitantske nastupe njegovog brata Kruza s njegovim bendom The Breakers.

Na prvom nastupu Kruz se rasplakao izvodeći novu pesmu grupe pod nazivom "Loneliest Boy" (Najusamljeniji dečko), za koju mnogi misle da u stvari govori o otuđenom bratu. Najmlađi brat Bekam se toliko rastužio da nije mogao da peva, pa ga je čak kolega iz benda Dejn Evins utešno zagrlio. Pevač je brisao suze rukavom košulje izvodeći refren pesme u kom se govori o tome kako "mama ne govori ništa, srce joj se slama”.

Prošlog meseca Bruklin je zadao novi udarac roditeljima jer nije spomenuo Viktoriju na Dan majki, iako je na društvenim mrežama pohvalio svoju taštu.

Na Instagramu je podelio fotografiju na kojoj je s Klaudijom Hefner Pelc i Nikolom.

"Bruklin i Nikola nisu srećni što su oni odlučili da objavljuju poruke na Instagramu za njegov rođendan. Upravo su to te performativne, javne radnje kojima je Bruklin pokušavao da stane na kraj, bez uspeha. Prošlog leta su poslali zvanično pismo njegovim roditeljima tražeći da sva korespondencija ide preko advokata.”

On je svoj rođendan proslavio s Nikolom, koja je podelila video svog supruga kako duva svećice postavljene na kutiji krofni, a ne na torti. Njoj se kasnije zahvalio na Instagramu.

Britanski i američki mediji pišu da su trenutno jedini članovi porodice s kojima Bruklin Bekam ima kontakt njegov deda Ted Bekam i dedina supruga Hiari.

