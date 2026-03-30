Venecuela Fjuri (16) privukla je pažnju i haljinom koju je nosila na devojačkoj večeri. U odbiru haljinu ključnu reč imala je i njena majka Paris Fjuri, otkrila je dizajnerka zlatne toalete pa dodala da je buduća nevesta htela elegantu i upečatljivu haljinu, ali i dovoljno praktičnu za slavlje koje je trajalo ceo dan.

Ćerka čuvenog boksera, koja se verila sa 16 godina, mogla je u toj haljini da se nesmetanmo kreće, pleše i fotografiše sa velikim brojem gostiju. Njena majka Paris Fjuri (36) koja se udala sa 20 godina za Tajsona Fjurija (37) bila je glavna za organizaciju događaja.

Haljina se dosta komentariše pa se mnogi pitaju da li je uopšte prikladna za jednu tinejdžerku a još više pitanja pokreću veridba i svadba u najavi.

Krajem septembra 2025. godine pojavili su se snimci i fotografije sa veridbe. Venecuela Fjuri udaće se za boksera Nou Prajsa (17).

Porodica Fjuri pripada zajednici "Irish Travellers" u kojoj su rani brakovi deo kulture i tradicije. Tajson i njegova supruga Paris upoznali i počeli vezu kao veoma mladi.

Porodica podržava odluku buduće neveste, ističući da je to u skladu sa njihovim običajima. Tajson Fjuri ranije u dokumentarcima govorio je o tome kako Venecuela, prema tradiciji, napušta školu sa 11 godina kako bi se pripremala za ulogu supruge i majke.

Posle kritika javnosti objavio je na Instagramu video o "tradicionalnim bračnim vrednostima", u kojem se napominje da su se ranije generacije venčavale mlade i "gradile sve zajedno", za razliku od modernih parova koji se venčavaju kasnije, ali se brzo razvode.

Paris Fjuri rekla je da ju je ćerka šokirala veridbom, da su i Venecuela i Noa jako mladi, "ali kad znaš – znaš". Ona se za Tajsona verila sa 17 godina, pa smatra da je odluka njene ćerke u skladu sa njihovim porodičnim vrednostima.

Ali ne slažu se svi u porodici sa njenim stavom. Tajsonov otac Džon negoduje zbog veridbe i venčanja. Poručio je nakon prve vesti o kontroverznom odnosu da "15-godišnjakinja ne bi trebalo ni da ima dečka i da je veridba u tim godinama protiv njegovih ličnih uverenja".

Tajson i Paris Fjuri upoznali su se kada su imali 15 odnosno 17 godina. Imaju sedmoro dece. Najstarija je Venecuela, a najmlađi sin koji se rodio 2023. Porodica je prolazila kroz teške trenutke, uključujući pobačaj koji je Paris doživela neposredno pre jedne od Tajsonovih važnih borbi, krajem 2024. godine

VIDEO: Spektakularna veridba u parkiću u Žarkovu: