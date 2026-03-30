Džeremi Miks slika iz zatvora koja ga je vinula u zvezde

Slušaj vest

Američki model Džeremi Miks postao je planetarno poznat još 2014. godine, kada je njegova fotografija iz policijskog dosijea obišla svet. Uhapšen je u okviru akcije Operation Ceasefire zbog ilegalnog posedovanja oružja, a njegova slika ubrzo je završila na Fejsbuku i prikupila hiljade reakcija.

Zbog upečatljivog izgleda, mediji su ga prozvali „zgodni robijaš“, a ubrzo je dobio i profesionalni angažman kod agencije White Cross Management. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom – nosio je revije brenda Tommy Hilfiger, sarađivao sa Gisada Switzerland i pojavljivao se u filmovima.

Džeremi Miks u zatvoru na optuženičkoj klupi Foto: Elijah Nouvelage / Getty images / Profimedia

Slava koja je donela problem iza rešetaka

Ipak, kako je sam priznao u podkastu Inside True Crime, viralna popularnost imala je ozbiljne posledice dok je još bio u zatvoru.

„Fotografija je tek počela da se širi, a ja sam već dobijao pisma. Ljudi koje nikad u životu nisam video dolazili su da me posećuju“, ispričao je.

Dok je boravio u zatvoru u Sakramentu, odbijao je da prima nepoznate posetioce, ali pravila su bila stroga – svaki dolazak se računao kao iskorišćen termin za posetu.

Zbog toga je njegova porodica ostajala uskraćena za susrete.

Pogledajte u galeriji kako sad izgleda:

Džeremi Miks nakon izlaska iz zatovra Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, MediaPunch / Shutterstock Editorial / Profimedia, Leon Bennett / Getty images / Profimedia

„Moja porodica nije mogla da dođe jer su dolazili potpuni stranci. To me je najviše bolelo“, priznao je.

Najteže mu je bilo zbog dece

U razgovoru sa voditeljem Metju Koks, Miks je otkrio da je u jednom trenutku morao da moli uporne obožavaoce da prestanu da dolaze, kako bi mogao da vidi svog sina.

„Bilo je teško… najteže zbog moje dece“, rekao je.

Njegov stariji sin, Džeremi Junior, tada je bio mali i nije razumeo zašto mu otac nije kod kuće.

"Moja porodica ne može da dođe jer su mi dolazili razni ljudi i to je bilo tako frustrirajuće. Moj sin ima 5 godina i ne razume zašto nisam kod kuće, a mora da me vidi", rekao je.

Stotine pisama i šokantni pokloni

Popularnost je otišla toliko daleko da je dnevno dobijao i do 300 pisama.

„Stizalo je sve – novac, uplatnice, čak i gole fotografije“, ispričao je, priznajući da mu je sve to bilo previše.

Pogledajte u galeriji kako izgeleda njegov stariji sin:

Sin Džeremija Miksa je izrastao u pravog frajera Foto: printscreen/instagram/jmeeksofficial

Ljubav, porodica i novi početak

Miks ima dvoje dece – jedno sa bivšom suprugom Melisom, a drugo sa Kloi Grin, ćerkom britanskog milijardera Filip Grin. Njih dvoje su kasnije raskinuli, a model je istakao da je fokusiran na sebe i porodicu.

Mračna strana slave: zavisnost koja ga je skoro uništila

Nakon izlaska iz zatvora 2016. godine, brzo je uplovio u svet mode i već 2017. debitovao na Nedelji mode u Njujorku. Ipak, nagla promena života ostavila je posledice.

Upao je u ozbiljnu zavisnost od opioida, koja ga je mesečno koštala čak 30.000 dolara.

„Nikada se u životu nisam osećao slabije“, priznao je.

