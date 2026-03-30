Slušaj vest

Sa 92 godineDžoan Kolins je još jednom dokazala da stil nema rok trajanja. U crnoj kožnom mantilu i roze, kariranom kompletu zasenila je sve na premijeri mjuzikla u londonskom Vest Endu.

Legendarna glumica pojavila se u nedelju, 29. marta, na svečanom otvaranju mjuzikla "Kinky Boots" u londonskom Koloseumu i odmah postala zvezda večeri. Strukirana crna kožna jakna u kombinaciji s kariranim kompletom pokazala je da legendarnoj zvezdi "Dinastije" nije potreban nijedan kompromis. Prepoznatljive prevelike sunčane naočare, crne čizme na štiklu i crna torbica zaokružili su izgled na kom bi pozavidela i upola mlađa žena.

Džoan Kolins izgleda božanstveno i u 92. godini

Koža, karirani komplet i 92 godine bez pardona

Džoan Kolins ne krije koliko pažnje posvećuje svom izgledu – i to se vidi. Glumica koja je svetsku slavu stekla ulogom nemilosrdne Aleksis Karington u seriji "Dinastija" i dalje je stalna gošća londonske društvene scene, a svaki njen izlazak prati nezaobilazan modni komentar.

U galeriji pogledajte fotografije Džoan Kolins u mladosti:

Džoan Kolins u mladosti

Četiri treninga nedeljno i nikad Ozempik

Iza besprekorne figure krije se dosledno promišljen način života. Kolins vežba četiri puta nedeljno i o tome govori bez lažne skromnosti: "Ne dobiješ ovakve noge ako ne vežbaš!" Pravila ishrane su joj jasna - ne jede kasno uveče, a doručak preskače. Ono što nikad ne bi uradila jeste da posegne za injekcijama za mršavljenje. Ozempik je za nju kategorički isključen: kaže da je videla previše "katastrofalnih lica" i da ne želi da živi "na štapiću celera".

U galeriji pogledajte kako legendarna Džoan Kolins izgleda u kupaćem kostimu:

Džoan Kolins uživa na letovanju sa 31. godinu mlađim suprugom

Pristup starenju Džoan Kolins opisuje kombinacijom discipline, pozitivnog stava i brige o sebi. Ipak, ono što se zaista vidi u svakom njenom javnom nastupu jeste uverenje da doba ne određuje šta smete da nosite.

