Nakon što je nedavno podelio detalje o zajedničkim treninzima sa slavnim ocem,Džozef Baena se putem Instagrama pohvalio velikim sportskim uspehom.

"Misija obavljena", poručio je dvadesetosmogodišnji Džozef, potvrdivši da su se naporan rad i očevi saveti isplatili na takmičenju.

Sličnost između njega i Arnolda Švarcenegera odavno je tema javnosti, a njihove fotografije iz teretane samo su potvrdile da krv nije voda. Čuveni glumac ne krije ponos, a svojevremeno je bio fasciniran i sinovljevom spretnošću u emisiji "Ples sa zvezdama", šaljivo se pitajući od koga je nasledio takav talenat. Ipak, kada je reč o mišićima, jasno je da je Džozef krenuo stopama čuvenog Terminatora.

Poseban odnos oca i sina građen kroz rad

Iako Arnold i u svojoj 78. godini održava zavidnu formu, on je pre svega mentor svom sinu. Baena o ocu govori sa ogromnim poštovanjem: "On je neverovatan otac, sjajna osoba kojoj se treba diviti i najpametniji čovek kojeg poznajem."

Njihova veza dodatno je ojačana kroz sport, a Arnold mu je čak poklonio svoju čuvenu knjigu "Moderni bodibilding" iz 1985. godine. Uprkos bliskosti, Džozef odbija prečice do uspeha: "Moj tata je staromodan - ne veruje u milostinju. Veruje da se naporan rad isplati, a i ja verujem u to."

On ističe da mu je čast izuzetno važna i da ne želi da koristi očeve kontakte za napredak u karijeri.

Burna porodična istorija i ostali naslednici

Podsećanja radi, Arnold je Džozefa dobio u vanbračnoj vezi sa nekadašnjom kućnom pomoćnicom Mildred Patricijom Baenom. U to vreme bio je u braku sa Marijom Šrajver, sa kojom ima još četvoro dece. Iako je razvod bio buran, bivši supružnici su danas u dobrim odnosima. Zanimljivo je da su se Marija i Mildred porodile u razmaku od svega nekoliko dana - Arnoldov sin Kristofer rođen je krajem septembra 1997. godine, dok je Džozef došao na svet drugog oktobra iste godine.

Arnold Švarceneger u jeku najveće slave

Evo čime se bave ostali članovi porodice:

Ketrin: Najstarija ćerka, uspešna spisateljica, udata za glumca Krisa Prata.

Kristina: Bavi se filmskom produkcijom, naročito dokumentarcima za platformu Netfliks.

Patrik: Najpoznatiji široj javnosti kao glumac i model; u septembru 2025. godine oženio se manekenkom Ebi Čempion.

Kristofer: Najmlađi sin iz braka sa Marijom, koji se retko eksponira u medijima.

Iako se svi bave različitim profesijama, Džozef se izgledom i interesovanjima za glumu i bodibilding najviše izdvojio kao očev pravi naslednik.

