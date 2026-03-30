Brižit Bardo, čuvena francuska glumica i jedan od najvećih svetskih seks-simbola 20. veka filmsku karijeru završila još 1973. godine, a njen uticaj na kinematografiju, modu i pop-kulturu ostao je neizbrisiv.

Osim po legendarnim filmovima i provokativnoj pojavi, Brižit Bardo je bila jednako poznata i po burnom, skandaloznom i strastvenom ljubavnom životu, ispunjenom brakovima, aferama i velikim imenima.

Brižit Bardo Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia, PHOTOTHEQUE LECOEUVRE / AFP / Profimedia, Christian Brincourt / Starface / Profimedia

Prvi muž bio joj je Rože Vadim

Veoma mlada, sa samo 18 godina, udala se 1952. za reditelja Rožea Vadima, koji je kasnije postao poznat po vezama sa slavnim glumicama. Iako su se razveli 1957. godine, ostali su u dobrim odnosima i nastavili profesionalnu saradnju.

Afera koja je srušila brak

Tokom snimanja filma „I Bog stvori ženu“, započela je aferu sa glumcem Žan-Luijem Trintinjanom, što je dovelo do kraha njenog braka. Njihova veza trajala je dve godine, ali se raspala kada je Brižit uplovila u novu romansu s muzičarem Žilberom Bekoem.

Drugi brak i rođenje sina

Godine 1959. udala se za glumca Žaka Šarijea, s kojim je dobila sina Nikolasa. Ipak, kasnije je otvoreno govorila da se nikada nije snašla u ulozi majke. Brak se završio 1962. godine, navodno zbog njene afere sa holivudskim glumcem Glenom Fordom.

Žak Šarije, Brižit Badro Foto: g49 / Zuma Press / Profimedia

Treći brak i milioner iz bajke

Treći put se udala 1966. za nemačkog milionera i plejboja Gintera Saksa, koji ju je osvojio spektakularnim gestom – helikopterom je izručio latice ruža iznad njene vile. Ipak, brak je potrajao kratko i završio se razvodom 1969. godine.

Godine strasti i brojnih romansi

Tokom narednih decenija, Brižit je bila u vezama sa brojnim poznatim muškarcima – među njima su Serž Genzbur, Voren Biti, pisac Džon Gilmor i mnogi drugi. Njene veze su bile pune strasti, ali često kratkog daha.

Poslednja ljubav

Godine 1992. udala se četvrti put, za Bernara d’Ormala, političkog savetnika i biznismena. Ovaj brak pokazao se kao njen najstabilniji i trajao je decenijama, a upravo tada je pokušala da popravi i odnos sa sinom.

Brižit Bardo i njen sin Nikola-Žak Šarije Foto: KEYSTONE Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

„Uvek sam tražila strast“

U autobiografiji je priznala da nikada nije pristajala na mlake emocije. Strast joj je bila najvažnija, a kada bi nestala – ona bi odlazila bez žaljenja. Brižit Bardo je preminula prošle godine u 91. godini.

VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: