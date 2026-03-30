Jedan od najneočekivanijih parova protekle godine, slavna pevačica Kejti Peri i bivši kanadski premijer Džastin Trudo, ponovo su dospeli u centar pažnje duhovitom objavom na društvenoj mreži Instagram. Oni su odlučili da se našale na račun svojih godina koristeći popularnu aplikaciju koja procenjuje biološku starost korisnika.

Par je svoju romansu ozvaničio u decembru, nakon što su mesecima podgrevali spekulacije zajedničkim izlascima. Na fotografiji koja je privukla najviše pažnje, njih dvoje ponosno pokazuju ekrane telefona sa rezultatima testa, dok je Kejti uz objavu postavila pitanje: "Koliko bi vam bilo godina da ne znate koliko vam je godina?"

Rezultati koji prkose krštenici

Testiranje je pokazalo da se oboje osećaju i izgledaju znatno mlađe nego što to piše u njihovim dokumentima. Kejti Peri, koja zapravo ima 41 godinu, dobila je rezultat od 33.1 godine, dok je kod pedesetčetvorogodišnjeg Trudoa aplikacija procenila da mu je biološki tek 43. Ispostavilo se da su oboje "mlađi" za više od decenije u odnosu na stvarnu starost.

Porodični trenuci na snegu

Ostatak objave bio je posvećen toplim porodičnim trenucima. Pevačica je podelila snimke sa skijanja na kojima uživa sa svojom petogodišnjom ćerkom Dejzi Blum. Malena Dejzi, koju je zvezda dobila u braku sa poznatim glumcem Orlandom Blumom, bila je zvezda videa u kojem dobija unikatne kaubojske čizme izrađene specijalno za nju.

Pogledajte video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri