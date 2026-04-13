Često se citiraju reči princeze Margaret "Neposlušnost je moja radost". I to nije bez razloga. Mlađa sestra kraljice Elizabete II bila je poznata kao kraljevski pobunjenik, vodila je život pun glamura, ispada i poroka, koji ju je kasnije stigao i mnogo koštao.

Bila je poznata po tome što je volela da konzumira cigarete, a sa tom navikom je počela kad je bila još tinejdžerka.

Kako se navodi u knjizi "Gospođa Darling: 99 pogleda na princezu Margaret" Krejga Brauna, dnevna rutina princeze se sastojala od neprestanog pušenja od 9 ujutru i vodke "za podizanje" u 12:30.

Princezin nećak Čarls, sada kralj, ranije je opisao svoju tetku kao „nekoga ko je bio tako vitalan i slobodan duh“.

Prema nekim izveštajima, princeza Margaret je pušila i 60 cigareta dnevno, a Endru Morton je u biografiji iz 2021. godine „Elizabet i Margaret: Intimni svet sestara Vindzor“ napisao da je princeza „prekomerno pušila i pila“ 1966. godine.

I njen otac, kralj Džordž VI, bio je takođe pušač i 1951. godine je povrgnut operaciji "zbog resekcije pluća“, što je procedura uklanjanja celog ili dela plućnog krila.

Više od 30 godina kasnije, njegova mlađa ćerka Margaret je takođe operisana 1985. godine kako bi joj se uklonio mali deo levog plućnog krila, za koji se govorilo da je „nevin“.

Međutim, čak i nakon operacije, princeza je nastavila da puši. Prema pisanju britanskog Telegrafa, Margaretina zavisnost od cigareta se povećala kada je prestala da pije alkohol jedan period 1984. godine nakon što je obolela od hepatitisa. Tek kada je 1993. godine hospitalizovana sa upalom pluća, navodno je zauvek prestala da puši.

Pogoršano zdravstveno stanje

U kasnijim godinama, princeza je doživela više moždanih udara. Dok je bila u svojoj kući za odmor na ostrvu Mustik u februaru 1998. godine, Margaret je imala „blagi moždani udar“. Sledeće godine, 1999. godine, „teško je opekla“ stopala u nesreći u kupatilu.

Tada se spekulisalo da je zbog Rejnoove bolesti, stanja koje utiče na cirkulaciju a kod kojeg je posebno opasno pušenje, princeza Margaret kasno shvatila koliko je voda vruća.

Ta njena nesreća sa opekotinama je uticala na njenu pokretljivost do te mere da joj je bila potrebna pomoć pri hodanju, a ponekad je bila vezana za invalidska kolica.

Kako se navodi na veb-sajtu kraljevske porodice, princezi su dijagnostikovani moždani udari i 2000. i 2001. godine.

Njeno loše zdravlje je ograničavalo broj javnih angažmana koje je mogla da preduzme u poslednjim godinama.

Poslednji put se pojavila u javnosti dva meseca pre smrti, na proslavi 100. rođendana princeze Alis, vojvotkinje od Glostera.

Smrt posle „strašnog vremena“

Sestra kraljice Elizabete preminula je 9. februara 2002. godine u 71. godini. Dan pre smrti, princeza je doživela moždani udar i razvila srčane probleme. Njena smrt je objavljena u saopštenju koje je izdao sekretar za štampu kraljice.

- Kraljica je, sa velikom tugom, zamolila da se sledeće saopštenje odmah objavi. Njena voljena sestra, princeza Margaret, mirno je preminula u snu jutros u 6:30 časova u bolnici Kralja Edvarda VII. Njena deca, lord Linli i ledi Sara Čato, bili su pored nje- navodi se u saopštenju.

Čarls, tadašnji princ od Velsa, odao je počast svojoj „dragoj tetki“ u televizijskoj emisiji, tokom koje je priznao da je ona „imala tako strašan period u poslednjih nekoliko godina sa svojom užasnom bolešću i da je bilo teško njoj, a kamoli njoj, da je podnese, ali i svima nama.

- Volela je život i živela ga punim plućima i sa te tačke gledišta bilo je još teže svima da svedoče ovome, i naravno u ovom trenutku, sva naša srca su uz sve one ljude koji takođe imaju rođake koji su patili od moždanog udara i koji suviše dobro poznaju agoniju kroz koju ljudi moraju da prođu.- rekao je on tada.

Takođe se prisetio pušenja svoje tetke, priznajući da je jedno od njegovih „najlepših sećanja“ na Margaret bilo njeno „sedenje za klavirom i sviranje sa velikom, veoma elegantnom muštiklom u ustima“.

Ujedinila se sa ocem

Datum Margaretine sahrane, 15. februar, poklopio se sa 50. godišnjicom sahrane njenog oca. Princeza je kremirana, a njen pepeo je položen u Spomen-kapelu kralja Džordža VI u kapeli Svetog Đorđa.

Nakon smrti princeze, njena bivša dvorska dama, ledi En Glenkoner, razgovarala je sa listom „The Scotsman“ o Margaretinoj želji da bude kremirana i sahranjena u kapeli Svetog Đorđa, gde je bio njen otac, umesto da bude sahranjena u Frogmoru u Velikom Vindzorskom parku.

- Mislim da bi volela da bude sa pokojnim kraljem, što će sada i biti- rekla je ledi Glenkoner.

