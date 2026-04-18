Kada je reč o razvodima slavnih ličnosti, javnost se posebno seća onog između milijardera Bernija Eklstona i njegove supruge Slavice. Venčali su se 1985. godine i ostali u braku 24 godine, tokom kojih su dobili dve ćerke - Tamaru i Petru.

Ali na kraju se njihov brak raspao zbog jedne stvari koja je rezultirala najkraćim razvodom u istoriji. Ono što ih je razdvojilo nije bila njihova visina ili razlika u godinama, već činjenica da je Berni bio previše zaljubljen u svoj posao.

„Šta ja imam od njega? Dolazi kući s posla posle osam, večera i ide u krevet. Čak i ako je na odmoru, ne može da bude sam ni dva minuta. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobije, a druge ljude smatra dosadnim“, rekla je Slavica, iznenadivši mnoge.

Javnost je posebno zaintrigirala činjenica da je njihov brakorazvodni postupak trajao rekordnih 58 sekundi, kako su pisali mediji. Čitava stvar je rešena na sudu za manje od minuta 2009. godine, a bivši supružnici su se odmah dogovorili o podeli svoje izdašne imovine.

Svađe

Berni je otvoreno rekao da Slavica ponekad postaje agresivna prema njemu nakon što malo previše popije.

„Mnogo viče, ponekad baca tanjire na mene. Onda se sakrijem u drugu sobu, jer mi se čini da voli da me maltretira“, rekao je Eklston novinarima, piše Dejli mejl.

„Ona može biti veoma teška, ali je fenomenalna majka i moralna žena, koja nikada nije imala dadilju“, rekao je Berni o svojoj bivšoj supruzi.

Svi su znali da se nešto dešava, Berni se navodno žalio prijateljima da mu Slavica preti da će ga ostaviti ako ne napusti Formulu 1.

Eklstonov prijatelj Ron Šo otkrio je da je Berni došao na posao sa crnom modricom oko oka, a kada su ga pitali šta je to, rekao je da ga je Slavica kaznila jer se pojavio u javnosti sa mladom manekenkom. Da bi joj se odužio, frontmen Formule 1 joj je kupio luksuznu kuću od 5.000 kvadratnih metara u baštama Kensingtonske palate, vrednu 50 miliona funti, ali Slavica nije želela da se useli.

Video: Bakovi u Srbiji traju najviše 13 godina