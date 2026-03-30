Poznata glumica Nevena Vukes i njen suprug, muzičar Marko Vukes, sa nestrpljenjem očekuju dolazak drugog deteta. Dok se termin porođaja bliži, Nevena se prisetila iskustva sa prvim sinom Teodorom, ističući važnost organizacije i emocionalnu podršku koju dobija od supruga, uprkos njegovoj zabrinutosti zbog brojnih poslovnih obaveza koje ga očekuju u narednom periodu.

Zašto suprug nije prisustvovao prvom porođaju

Jedna od tema o kojoj je Nevena otvoreno govorila jeste odluka da Marko ne bude u porođajnoj sali. Svesna njegove emotivne prirode, glumica je sama donela tu odluku kako bi poštedela supruga prevelikog stresa.

"Marko je dosta veliki emotivac i ono kad su bile priče da li da bude prisutan na porođaju ili ne, on je bio najsrećniji kad sam ja rekla da ne, jer ja ne znam kako bi on tu celu priču podneo, a porođaj je dugo trajao i bio je jako zabrinut. Posle kad mi je prepričavao, dobro da nije bio pored mene i naravno prva reakcija su njemu bile suze i meni i njemu i kako će sad biti drugi put", otkrila je umetnica.

Ona se nada da će ovoga puta proces biti brži i lakši, ali joj je najvažnije da se sve završi na najbolji način.

Izazovi organizacije i poslovne sezone

Iako je Marko bio maksimalno posvećen odgajanju njihovog prvog deteta, dolazak druge bebe se poklapa sa jekom njegove muzičke sezone. Dok pevač oseća određenu dozu straha zbog novih odgovornosti, Nevena zadržava smirenost i veruje u dobru logistiku.

"Moram reći da je bio dosta uključen, i dalje je isto, videćemo kako će sad biti, jer bebica dolazi baš kad je njemu jek sezone, tako da on je u strahu kako ćemo to sad, ali idemo dan po dan, nisu deca tolika obaveza koliko je stvar organizacije", izjavila je ona za In Magazin.

Sećanje na težak period: Život u dvanaest kvadrata

Životni put ovog para obeležila je i velika tragedija kada su nakon razornog zemljotresa u Hrvatskoj ostali bez krova nad glavom. Čitavu godinu proveli su živeći u kontejneru od svega 12 kvadratnih metara, koji im je dodelila opština Marija Bistrica. Kroz svoj video-serijal pod nazivom "Naš novi početak", pokazali su kako su skromni privremeni dom prilagodili svojim potrebama. Zbog opasnosti od klizišta na staroj lokaciji, bili su primorani da brzo reaguju i započnu izgradnju nove, montažne kuće.

"Reč je o montažnoj kući. Gradimo je sami, uz pomoć Boga i bližnjih. Lepo je raditi s drvetom, ali treba imati puno strpljenja i veštine. Nadamo se da ćemo na proleće moći da se preselimo. Prihvatili smo svoj privremeni dom - kontejner koji nam je opština dodelila nedelju dana nakon zemljotresa", ispričala je svojevremeno Nevena za magazin Story.

Danas, sa mnogo više optimizma, porodica gleda u budućnost, spremna za sve radosti koje donosi proširenje njihove zajednice.

