Novi biografski navodi bacaju drugačije svetlo na poslednje godine života princa Filipa, supruga kraljice Elizabete II.

Prema tvrdnjama istoričara Huga Vikersa, vojvodi od Edinburga je još 2013. godine dijagnostikovan rak pankreasa i to u poodmakloj, neoperabilnoj fazi. Lekari su, kako se navodi, uočili „senku“ na pankreasu, nakon čega je usledila ozbiljna operacija, ali su prognoze bile izrazito pesimistične.

Filip je preminuo 9. aprila 2021. godine u 99. godini.

Ipak, uprkos teškoj dijagnozi i strahovima da se više nikada neće pojaviti u javnosti, Filip je ponovo iznenadio sve već nekoliko meseci kasnije vratio se kraljevskim dužnostima.

Povlačenje iz javnosti i mir u Norfolku

Nakon što se 2017. godine zvanično povukao iz javnog života, najveći deo vremena provodio je na imanju Wood Farm, u okviru poseda Sandringam Estate, gde je vodio mirniji i povučeniji život.

Poslednji dani: dostojanstveno i tiho

Zvanično, uzrok smrti princa Filipa 9. aprila 2021. godine u dvorcu Windsor Castle naveden je kao „starost“. Međutim, Vikers tvrdi da je vojvoda gotovo osam godina živeo sa rakom pankreasa znatno duže nego što je uobičajeno za ovu tešku bolest.

U emotivnom opisu poslednjih sati, navodi se da je Filip, veran svom karakteru, i tada bio samostalan: tokom noći je, navodno, ustao, prošetao hodnikom uz pomoć hodalice i poslužio se pivom, koje je popio u jednoj od prostorija dvorca. Sledećeg jutra rekao je da se ne oseća dobro i ubrzo potom mirno preminuo.

Kraljičina reakcija

Kraljica Elizabeta II, prema navodima iz biografije, nije bila uz njega u trenutku smrti. Kako se tvrdi, bila je „izuzetno ljuta“ jer je Filip, kao i mnogo puta ranije, „otišao bez pozdrava“.

Ove tvrdnje dolaze u susret obeležavanju godišnjice koja bi za kraljicu imala poseban značaj njen 100. rođendan.

Magazin PEOPLE je, kako se navodi, kontaktirao Bakingemsku palatu povodom ovih tvrdnji, ali zvanična potvrda za sada nije stigla.