Gotovo je izvesno da su životi dece bivšeg princa Endrua Mauntbaten-Vindzora duboko pogođeni skandalom povezanim sa Džefrijem Epstajnom. Nakon hapšenja njihovog oca i primetnog povlačenja njihove majke Sare Ferguson iz javnosti, princeza Beatris i njena sestra princeza Evgenija našle su se u neželjenom centru pažnje.

Kako piše Dejli Mejl, pažnja usmerena na sestre postala je intenzivnija nego ikada pre, nakon što je velika količina dokumenata koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa otkrila da je ozloglašeni finansijer bio prisutniji u njihovim životima nego što se mislilo. Iako nisu optužene, sestre se suočavaju sa pitanjima o svom statusu i pritiskom da prekinu ćutanje o vezama sa Epstajnom, koji je preminuo 2019. godine.

Kriza u braku i planovi za bekstvo u inostranstvo

Pritisak je najizraženiji kod starije sestre Beatris (37), usred izveštaja o primetnoj distanci između nje i njenog supruga Edoarda Mapelija Mocija. Navodno, Beatris je posramljena skandalom i očajnički pokušava da održi porodicu na okupu.

Dok se ona nosi sa posledicama u Londonu, njen suprug Edo (42) bio je fokusiran na promociju svog biznisa sa nekretninama u Majamiju (Miami) i Los Anđelesu (Los Angeles). Ipak, izvori tvrde da par razmatra plan da trajno pobegne od pritiska kod kuće započinjanjem novog života u inostranstvu, najverovatnije u Sjedinjenim Američkim Državama. Time bi sledili primer rođaka princa Harija, ali i Evgenije koja je 2022. sa suprugom Džekom Bruksbenkom dom pronašla u Portugaliji.

Saveti princa Harija i policijska istraga

Izvor za Dejli Mejl navodi da bi selidba u Ameriku bila novi početak za par i šansa da vrate brak na pravi put. Smatraju da će u Ujedinjenom Kraljevstvu uvek biti laka meta jer problemi njihovih roditelja neće nestati.

"Tu je policijska istraga koja će trajati nekoliko meseci, a ako Endru bude optužen, uslediće suđenje, a to je dodatna pažnja koja im nije potrebna", tvrdi izvor.

Navodi se da su sestre u kontaktu sa princem Harijem koji im daje savete, a pominje se i mogućnost da neko vreme provedu u Kaliforniji. Za Beatris je ovaj period posebno težak jer je upravo ona podstakla oca na katastrofalan intervju za Newsnight 2019. godine.

Poslovni uspeh usred porodičnog rasula

Dok je Beatris kod kuće brinula o ćerkama, četvorogodišnjoj Sijeni i jednogodišnjoj Ateni, Edo je viđen na ekskluzivnom Fišer Ajlendu. Iako negiraju krizu u braku, a on ističe da putuje isključivo zbog posla, činjenica je da mu je firma Banda procvetala od kada je u vezi sa princezom. Broj zaposlenih se utrostručio, a njegova kompanija za dizajn enterijera ostvarila je značajne profite u 2024. godini. Edo iz prethodne veze sa Darom Huang ima i sina Volfija.

Distanca od majke: Sara Ferguson kao teret

Kada je reč o njihovoj majci Sari Ferguson, izvor tvrdi da sestre ne žele da ona živi sa njima. Nakon što su dokumenti otkrili neprijatne detalje o njenoj bliskoj vezi sa Epstajnom, ćerke je vide kao izvor sramote. Selidba u inostranstvo bila bi, između ostalog, i način da se fizički distanciraju od posledica koje će njihova majka morati da snosi kada se vrati u javnost.

