Na prvi pogled, boravak u kraljevskom zamku deluje kao ostvarenje sna. Međutim, iza bajkovite slike krije se nepisano pravilo koje je godinama izazivalo strepnju kod onih koji prvi put kroče u najuži krug britanske monarhije.

Tajni test u zamku Balmoral

Boravak u Balmoral zamku, omiljenom letnjikovcu pokojne kraljice Elizabete II, za potencijalne članove kraljevske porodice često je predstavljao svojevrsnu proveru.

dvorac Balmoral Foto: allan wright / Alamy / Profimedia

Bivši batler Pol Burel otkrio je u memoarima "The Royal Insider" da je postojao takozvani "Balmoral test", neizgovorena procena tokom koje su stariji članovi porodice pažljivo posmatrali nove ljude, naročito buduće supružnike.

"Test je bio surov. Novi članovi su dovođeni kao da su na proceni, da se vidi da li su dovoljno dobri za porodicu", naveo je Burel.

Tradicija koja traje vekovima

Prema njegovim rečima, ovaj običaj datira još iz vremena kraljice Viktorije, a suština je ostala ista - uklopiti se u strogo definisana pravila i način života koji se ne menja lako.Kraljevski komentatori ističu da je u pitanju svojevrsni tihi test kompatibilnosti, gde se procenjuje kako se nova osoba uklapa u već postojeću porodičnu dinamiku, uz jasno naglašenu hijerarhiju.

Megan i Princ Hari Foto: Paul Edwards The Sun / News Licensing / Profimedia

Nije reč samo o manirima

Iako su lepo ponašanje i bonton podrazumevani, očekivanja idu mnogo dalje. Gosti su morali da pokažu spremnost na život na selu – šetnje po lošem vremenu, ribolov, lov i boravak u prirodi bili su deo svakodnevice.

Dok je Kamila bila naviknuta na takav stil života, princeza Dajana je ove običaje doživljavala kao surove.

S druge strane, Kejt Midlton se savršeno uklopila zahvaljujući svojoj ljubavi prema prirodi i jednostavnom pristupu životu, dok je Megan Markl, prema navodima, teže prihvatala pojedine tradicije.

Privatnost, disciplina i prilagođavanje

Balmoral važi za najintimnije utočište kraljevske porodice, mesto gde se, uprkos opuštenijoj atmosferi, i dalje strogo poštuju nepisana pravila.

Od gostiju se očekuje da se uklope u dnevni ritam, od zajedničkih večera do aktivnosti na otvorenom, ali i da pokažu sposobnost da balansiraju između spontanosti i poštovanja tradicije.

kraljica Elizabeta Foto: Printscreen YouTube

Prolazak testa ne garantuje sreću

Zanimljivo je da je princeza Dajana ovaj test prošla bez problema, ali to nije značilo i dugoročnu sreću u kraljevskoj porodici.

Kako ističu stručnjaci, uspeh na početku ne garantuje da će se neko dugoročno uklopiti u kompleksan sistem monarhije i njen način života.

Iako je danas nešto blaži nego ranije, "Balmoral test" i dalje postoji u modernijem obliku.

Kako objašnjavaju stručnjaci, svako novo upoznavanje sa kraljevskom porodicom zapravo je prilika da se proceni koliko se neko uklapa u njihove vrednosti, diskreciju, lojalnost i sposobnost prilagođavanja.

Na kraju, ovaj "test" nije ništa drugo do veoma sofisticirana verzija upoznavanja porodice, ali sa mnogo većim ulogom i pod budnim okom tradicije koja traje vekovima.

