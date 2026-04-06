Mnogi glumci iz serijala "Hari Poter" preminuli su tokom godina, ali su svojim nezaboravnim ulogama ostavili trajno nasleđe koje i dalje živi među obožavaocima širom sveta. Filmski serijal o mladom čarobnjaku obeležio je detinjstva i mladost miliona gledalaca, a magični svet Hogvortsa oživeo je zahvaljujući impresivnoj glumačkoj postavi.

Ipak, kako prolaze decenije od premijere prvog filma 2001. godine, spisak onih koji više nisu sa nama postaje sve duži. Čak 25 glumaca iz ove franšize napustilo je svet, ostavljajući iza sebe bogate karijere i likove koji se ne zaboravljaju.

Stubovi škole magije: Od Snejpa do Hagrida

Među najpoznatijim imenima svakako su glumci koji su utelovili ključne figure serijala. Alan Rikman, koji je igrao kompleksnog profesora Severusa Snejpa, preminuo je 2016. godine od raka pankreasa u 70. godini. Njegova interpretacija jednog od najslojevitijih likova smatra se vrhuncem cele franšize.

Robi Koltrejn, omiljeni Hagrid, preminuo je 2022. u 73. godini, a njegova toplina i humor ostavili su neizbrisiv trag. Posebno emotivan bio je i oproštaj od Megi Smit, legendarne profesorke Makgonagal, koja nas je napustila 2024. godine u 90. godini.

Direktori i mračne sile

Ulogu direktora Hogvortsa obeležila su dva velika glumca koja su oba preminula. Ričard Haris umro je 2002. godine, ubrzo nakon snimanja drugog dela "Hari Poter i dvorana tajni", dok je njegov naslednik Majkl Gambon preminuo 2023. godine.

Među teškim gubicima je i Helen Mekrori, koja je glumila Narsisu Malfoj, a preminula je 2021. nakon borbe sa kancerom. Džon Hert, poznat kao proizvođač čarobnih štapića Olivander, preminuo je 2017, dok je Ričard Grifits, koji je igrao Vernona Darslija, umro 2013. godine.

Sporedni likovi koji su gradili svet

Iako možda nisu uvek bili u prvom planu, mnogi drugi glumci doprineli su autentičnosti ovog univerzuma:

Alan Rikman kao Severus Snejp u filmu Hari Poter

Lesli Filips - glas Šešira za razvrstavanje, preminuo 2022.

Vern Trojer - goblin Griphuk.

Rodžer Lojd-Pek - Bartemijus Krauč.

Robert Hardi -Kornelijus Fadž.

Spisak uključuje i karakterne glumce kao što su Elizabet Sprigs, Robert Noks, Dejv Ledženo koji je igrao Fenrira Surog, Timoti Bejtson i Pol Riter. Gubitak ovih umetnika podseća da je "Hari Poter" bio više od običnog serijala – bio je generacijski fenomen koji je okupio najveće talente britanske i irske kinematografije. Dok novi gledaoci otkrivaju njihove bravure, fanovi širom sveta nastavljaju da im odaju počast podignutim štapićima u tišini.

Pogledajte video: Na Dorćolu otvoren kafić sa temom Harija Potera