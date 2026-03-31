Kim Kardašijan prodala haljinu za 100.000 dolara: Pomama zbog posebnog odevnog komada starlete
Modni komad koji je Kim Kardašijan nosila na promociji serije „All’s Fair“ u Los Anđelesu izazvao je veliko interesovanje na humanitarnoj aukciji. Reč je o retkom arhivskom kompletu Džona Galijana, a licitacija je završena 30. marta sa konačnom cenom od 100.200 dolara. Prihod od aukcije namenjen je Fondaciji za pravnu pomoć Los Anđelesa, koja, između ostalog, pomaže žrtvama porodičnog nasilja.
U pitanju je redak komad iz Galijanove kolekcije iz 1995. godine
Kim Kardašijan je ovaj upečatljiv komplet nosila u oktobru 2025. godine, na pres događaju povodom serije „All’s Fair“. U pitanju je redak, limitirani model iz ready-to-wear jesen/zima kolekcije Džona Galijana za 1995. godinu, što je dodatno podiglo njegovu vrednost među kolekcionarima i ljubiteljima mode.
Crni komplet privukao najveću pažnju na aukciji
Komplet se sastojao od crne četkane angora jakne i crne satenske maksi suknje, koja je bila uklopljena sa gornjim delom. Sako je imao strukirani kroj sa jednim redom kopčanja, naglašenu asimetričnu kragnu skulpturalne forme, V-izrez i detalje na rukavima sa naboranom svilom koja podseća na cvetnu teksturu. Na prednjem delu bili su vidljivi šavovi, kao i presvučena vezenа dugmad. Opis aukcije navodio je i da je stanje kompleta bilo veoma dobro za vintage komad, uz napomenu da je suknja prepravljena kako bi odgovarala Kiminoj građi.
Suknja je dodatno naglasila neobičan dizajn
Donji deo kompleta činila je satenska maksi suknja visokog struka, ukrašena asimetričnim vezenim motivom lista. Uz to, imala je kose pruge u kroju, vidljive štepove, detalj koji visi pri dnu i bočno kopčanje rajsferšlusom i dugmetom. Prema opisu sa aukcije, jakna je izrađena od angore i svile, dok je suknja napravljena od acetata i viskoznog rajona.
Aukcija imala i humanitarni cilj
Aukcija garderobe iz serije „All’s Fair“ organizovana je u humanitarne svrhe, a sredstva su usmerena ka organizaciji LAFLA, koja pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim zajednicama i posebno podržava osobe koje pokušavaju da izađu iz nasilnih odnosa.
