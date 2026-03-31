Modni komad koji je Kim Kardašijan nosila na promociji serije „All’s Fair“ u Los Anđelesu izazvao je veliko interesovanje na humanitarnoj aukciji. Reč je o retkom arhivskom kompletu Džona Galijana, a licitacija je završena 30. marta sa konačnom cenom od 100.200 dolara. Prihod od aukcije namenjen je Fondaciji za pravnu pomoć Los Anđelesa, koja, između ostalog, pomaže žrtvama porodičnog nasilja.

U pitanju je redak komad iz Galijanove kolekcije iz 1995. godine

Kim Kardašijan je ovaj upečatljiv komplet nosila u oktobru 2025. godine, na pres događaju povodom serije „All’s Fair“. U pitanju je redak, limitirani model iz ready-to-wear jesen/zima kolekcije Džona Galijana za 1995. godinu, što je dodatno podiglo njegovu vrednost među kolekcionarima i ljubiteljima mode.

Crni komplet privukao najveću pažnju na aukciji

Komplet se sastojao od crne četkane angora jakne i crne satenske maksi suknje, koja je bila uklopljena sa gornjim delom. Sako je imao strukirani kroj sa jednim redom kopčanja, naglašenu asimetričnu kragnu skulpturalne forme, V-izrez i detalje na rukavima sa naboranom svilom koja podseća na cvetnu teksturu. Na prednjem delu bili su vidljivi šavovi, kao i presvučena vezenа dugmad. Opis aukcije navodio je i da je stanje kompleta bilo veoma dobro za vintage komad, uz napomenu da je suknja prepravljena kako bi odgovarala Kiminoj građi.

Suknja je dodatno naglasila neobičan dizajn

Kim Kardašijan u zlatnoj haljini i visokim potpeticama na Vanity Fair Oskar žurci

Donji deo kompleta činila je satenska maksi suknja visokog struka, ukrašena asimetričnim vezenim motivom lista. Uz to, imala je kose pruge u kroju, vidljive štepove, detalj koji visi pri dnu i bočno kopčanje rajsferšlusom i dugmetom. Prema opisu sa aukcije, jakna je izrađena od angore i svile, dok je suknja napravljena od acetata i viskoznog rajona.

Aukcija imala i humanitarni cilj

Aukcija garderobe iz serije „All’s Fair“ organizovana je u humanitarne svrhe, a sredstva su usmerena ka organizaciji LAFLA, koja pruža besplatnu pravnu pomoć ugroženim zajednicama i posebno podržava osobe koje pokušavaju da izađu iz nasilnih odnosa.

