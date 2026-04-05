Mario Kasas već godinama važi za jednog od najpoznatijih španskih glumaca, a veliku popularnost stekao je i kod publike na Balkanu zahvaljujući filmu „Tri metra iznad neba“. Upravo ga je uloga buntovnog i harizmatičnog Ačea lansirala među najveće zvezde i pretvorila u miljenika publike.

Odrastao u velikoj porodici i rano napustio sport

Mario Kasas rođen je 12. juna 1986. godine u španskoj Korunji. U brojnim biografskim podacima navodi se da je njegov otac tada imao 19, a majka 17 godina. Još kao dečak voleo je fudbal, ali se životni put njegove porodice promenio kada su se preselili u Barselonu.

Glumac potiče iz velike porodice i poznato je da je veoma vezan za svoje najbliže. Njegova braća, među kojima je i Oskar Kasas, kasnije su takođe krenula putem glume, pa je umetnost u njihovom domu očigledno dobila posebno mesto.

Uloga Aćea promenila mu je karijeru

Iako je ranije gradio ime na televiziji i filmu, upravo su „Tri metra iznad neba“ i nastavak „Želim te“ učvrstili njegov status velike zvezde španskog filma. Posle toga nizao je zapažene uloge, a publika ga je gledala i u naslovima kao što su „Palme u snegu“ i „Nevidljivi gost“.

Posebno mesto u njegovoj karijeri ima film „Pogrešan korak“ (No matarás), za koji je osvojio nagradu Goja za najboljeg glumca. Time je potvrdio da iza imidža zavodnika stoji glumac koji ume da iznese i mnogo ozbiljnije, zahtevnije uloge.

Serija „Nevini“ dodatno ga je približila svetskoj publici

Njegovu popularnost van Španije dodatno je učvrstila serija „Nevini“ (The Innocent), koja je privukla pažnju publike širom sveta. Mario Kasas je tako još jednom pokazao da lako prelazi iz romantičnih i mladalačkih uloga u znatno mračnije i kompleksnije priče.

I dalje snima, a ove godine stiže i „Agent Zeta“

Na radost brojnih obožavateljki, Mario Kasas i dalje je veoma aktivan. Među njegovim novijim projektima nalazi se i španski špijunski akcioni film „Agent Zeta“, u kojem igra glavnu ulogu. Film je već evidentiran među njegovim aktuelnim naslovima iz 2026. godine.

Ljubavni život i dalje intrigira javnost

Pored karijere, pažnju javnosti godinama privlači i njegov privatni život. Mario Kasas je ranije bio povezivan sa poznatim glumicama, a španski mediji poslednjih meseci pišu da je u vezi sa Melisom Pinto.

Video: Poznati glumc zamenio gradski život za život na selu