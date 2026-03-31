Retki intervju majke Donalda Trampa snimljen je još 1994. godine, šest godina pre nego što je preminula, a ovih dana ponovo se pojavio na društvenim mrežama i ljudi ne mogu da veruju koliko američki predsednik liči na svoju majku. Stari snimak Meri En Meklaud Tramp, koja je preminula 2000. u 88. godini, kako razgovara u irskoj TV emisiji "It‘s Bibi" postao je viralan.

U emisiji Meri En govori o odrastanju u malom selu na ostrvu Luis u Škotskoj i dolasku u Njujork 1930, gde je upoznala svog supruga Freda Trampa, za kog se udala 1936. godine. Brojni korisnici platforme X bili su šokirani neverovatnom sličnošću Donalda Trampa s njegovom majkom, a ona je izgledala i zvučala poput svog sina.

Ispod videa su se nizali komentari: "Donald Tramp govori baš kao njegova škotska majka, čak i gestovima", "Neću da lažem, ovaj intervju s Trampovom majkom je apsolutno neverovatan", "Ima njene manire", pisali su jedni, dok su se drugi našalili: "Izgleda kao da je Donald Tramp stavio periku i malo viktorijanske šminke", "Mislio sam da je Tramp obučen kao žena".

Elegantna Meri En u intervjuu nosi belu košulju s detaljem mašne, preko koje je prebacila crveno-crni karirani sako. Pojasnila je kako je rođena u gradiću zvanom Stornovej, na ostrvu Luis: "Prelepo malo ostrvo. Odrasla sam tamo, došla u Njujork, upoznala svog muža, vratila se u Škotsku i opet se vratila u Njujork da se venčam".

Intervju se pojavio u posebnom izdanju irske emisije za Dan Svetog Patrika i snimljen je u Trampovom tadašnjem Tadž Mahalu u Atlantik Sitiju. Novinarka je otkrila da Tramp, koji je u to vreme bio mogul u biznisu s nekretninama, nije mogao da bude s njima jer je bio u Holivudu. "Dobio je poziv od Stivena Spilberga i pitao ga može li da dođe i napravi kameo ulogu u nekom filmu koji Spilberg snima. Naravno, Donald nije hteo da kaže ne", dodala je na to Meri En, ali nije jasno na koji se film misli, s obzirom na to da se Tramp nikada nije pojavio u Spilbergovom filmu.

Fred i Meri En su imali petoro dece, iako je njihovo drugo dete, Fred Mlađi, umro kad je imao 42 godine, nakon života obeleženog alkoholizmom. Trampova majka preminula je u 88. godini 2000, nešto više od godinu dana nakon što je njen suprug Fred umro u 93. godini.

