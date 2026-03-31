Iako je ponekad kontroverzan voditelj zbog čijih pitanja slavne ličnosti napuštaju studio, Pirs Morgan može se pohvaliti karijerom dugom čak 35 godina. Razgovarao je sa brojnim kontroverznim ličnostima, sportistima, glumcima i pevačima, a u jednom delu karijere fokusirao se i na stvarne, užasne zločine. Povodom svog 61. rođendana, Morgan se prisetio ko mu je bio najteži sagovornik i zbog koga mu je bila potrebna dodatna straža u studiju.

Tokom dugogodišnjeg rada, intervjuisao je mnoga poznata lica, od Kanjea Vesta do Kristijana Ronalda. Ipak, sredinom i krajem 2010-ih, Morgan se posvetio kriminalu kroz emisije kao što su "Žene ubice", "Ispovesti serijskog ubice" i "Psihopata sa Pirsom Morganom".

Erin Kafi: "Najopasnija osoba koju sam sreo"

U jednoj od svojih prvih emisija o kriminalu, sreo je, prema sopstvenim rečima, verovatno najopasniju osobu do tada - bivšu crkvenu pijanistkinju čiji su postupci 2008. godine doveli do smrti njene majke i braće. Reč je o Erin Kafi, koja je imala samo 16 godina kada je nagovorila svog dečka Čarlija Vilkinsona i njegovog prijatelja Čarlsa Vejda da pobiju celu njenu porodicu jer joj je bilo zabranjeno da se viđa sa momkom. Morgan je 2016. godine u intervjuu kod Lorejn Keli opisao taj stravičan susret:

"Ona je u osnovi skovala plan za uništenje svoje porodice. Poslala je dečka i njegovog prijatelja dok je ona čekala napolju, a oni su ušli sa mačetama i pištoljima.Ubili su majku, izrešetali oca, ubili dvojicu mlađe braće... Dok sam sedeo tamo i gledao je, pomislio sam: "Bože moj, ti si verovatno najopasnija osoba kojoj sam ikada bio ovoliko blizu u životu." Čak ni nakon sat vremena razgovora, nisam imao objašnjenje zašto je to učinila."

Detalji masakra u Teksasu

Te kobne noći, Vilkinson i Vejd su upali u kuću porodice Kafi u Teksasu. Vatrenim oružjem i samurajskim mačem usmrtili su majku Peni i braću, trinaestogodišnjeg Metjua i osmogodišnjeg Tajlera. Otac Teri uspeo je da pobegne iz kuće pre nego što je zapaljena, iako je bio teško ranjen sa nekoliko hitaca.

Kada je policija uhapsila počinioce, oni su tvrdili da je sve bila Erinina ideja. Ona je u razgovoru sa Pirsom pokušala da racionalizuje svoj čin:

"Bila sam šokirana i povređena. To je bio mladić sa kojim je trebalo da provedem život. Kada se sada osvrnem, sve je to bilo glupo. Mislim, zašto? Nisu me tukli, nisu me izgladnjivali."

Erin i njena saučesnica Bobi Džonson osuđene su na najmanje 40 godina zatvora, izbegavši smrtnu kaznu na zahtev njenog oca, koji je želeo da mu se ćerka "pokaje".

Haos u studiju: Robert Blejk i naoružano obezbeđenje

Pored Erin, Morgan je izdvojio i intervju sa glumcem Robertom Blejkom kao jedan od najstrašnijih. Blejk, koji je svojevremeno bio optužen za ubistvo svoje supruge, potpuno je izgubio kontrolu tokom snimanja.

"Mislim da je Robert Blejk potpuno poludeo. Skinuo je jaknu i slušalicu, počeo da me vređa i da me iz nekog razloga zove "Čarli krompir". Bilo je toliko loše da je obezbeđenje CNN u Los Anđelesu, ne znajući da li je naoružan, ušlo u studio sa oružjem. Pomislio sam da ćemo imati pravu scenu ovde, bilo je prilično ludo", ispričao je Morgan za GQ 2020. godine.

