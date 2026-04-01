Slušaj vest

Enrike Iglesijas i njegova dugogodišnja partnerka Ana Kurnjikova dobili su 17. decembra četvrto dete, sina Romea, a nedavno su sa obožavaocima podelili i dirljiv porodični video. Par je zajedno od 2001. godine i već imaju decu Lusi, Nikolasa i Meri, a svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti.

Porodični snimak na Instagramu

U videu objavljenom na Instagramu, pedesetogodišnji pevač igra se sa malim Romeom u dvorištu. U opisu objave Iglesijas je otkrio da su video "režirale Lusi i Meri", njegove ćerke, koje su očigledno vodile glavnu reč tokom snimanja.

Raznežili su pratioce

Ana, četrdesetčetvorogodišnja bivša teniserka, u komentarima je ostavila nekoliko emotikona srca, a pratioci su se brzo pridružili čestitkama.

"Znači, još ne hoda, ali već ima supermoći! To su geni Iglesijasovih", napisao je jedan od njih. Drugi su se našalili: "Za svaki slučaj: nijedna beba nije ozleđena tokom snimanja ovog videa", dok su mnogi poručili: "Preslatko! Predivan video, hvala što ste ga podelili!"

