Dobitnica Oskara i Emija, Lora Dern, glumiće u novoj seriji o istrazi koja je razotkrila Džefrija Epstina i biće njena izvršna producentkinja. Projekat pripremaju Sony Pictures TV, Dernova i Adam McKay, piše Holivud Reporter.

Prema knjizi istraživačke novinarke

Serija se temelji na knjizi istraživačke novinarke Džuli K. Braun pod naslovom "Izopačenost pravde: Priča o Džefriju Epstinu“ (Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story), a Dernova će tumačiti upravo autorku knjige. Scenario potpisuje Šeron Hofman, koja će zajedno sa Ajlin Majers biti i šouranerka serije.

Uz Dernovu, Hofmanovu i Majersovu, izvršni producenti su i Adam Mekej i Kevin Mesik iz kompanije Hyperobject Industries, kao i sama novinarka Džuli K. Braun. Sony trenutno nudi seriju potencijalnim kupcima i očekuje se da će privući veliko interesovanje kao prva igrana obrada slučaja Epstin.

Iz Sonija su seriju opisali kao "eksplozivan prikaz istraživačke novinarke koja razotkriva tajni sporazum o priznanju krivice između Epstina i saveznih tužilaca. Oslanjajući se na iskustvo Džuli K. Braun kao vodeće novinarke Majami Heralda, knjiga i serija prate njenu neumornu višegodišnju istragu koja je identifikovala 80 žrtava, ubedila ključne preživele da javno progovore, te dovela do hapšenja Epstina i Gizlejn Maksvel".

Političke i pravosudne posledice

Istraživački serijal koji je Braunova objavila 2018. u Majami Heraldu doveo je do niza novih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja protiv Epstina i Maksvelove. Epstin je prethodno već bio osuđen za podvođenje maloletnice i nagovaranje na prostituciju.

Njeno izveštavanje je takođe podstaklo i danas aktuelne pozive Ministarstvu pravosuđa da objavi celokupnu dokumentaciju o Epstinu i njegovim saradnicima, među kojima su bili predsednici Donald Tramp i Bil Klinton, bivši britanski princ Endru kao i istaknuti poslovni lideri i medijske ličnosti.

Članci koje je objavila Braunova doveli su i do ostavke tadašnjeg ministra rada Aleksandera Akoste. On je, kao američki tužilac za južni okrug Floride 2007. godine, odobrio sporazum o neprocesuiranju kojim su blokirane sve savezne optužbe u Epstinovom prvom kaznenom slučaju, nakon čega se Epstin izjasnio krivim samo po državnim optužbama. Novinski serijal i knjiga uključuju i razgovore sa brojnim Epstinovim žrtvama, od kojih su neke tada prvi put javno istupile.

