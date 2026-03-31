Čuveni glumac Ričard Čemberlen rođen je 31. marta 1934. u Los Anđelesu, a odrastao je na Beverli Hilsu, mestu koje se često vezuje za luksuz. Iako njegova porodica nije bila bogata, živeli su stabilno, ali bez topline i sigurnosti u domu. Njegov otac, inače težak alholičar, psihički je zlostavljao porodicu, zbog čega je Ričard kasnije govorio o stalnom osećaju da njie dovoljan, te da ne možda da ispuni očekivanja. 

Godine 1952. upisao je Pomona koledž s namerom da studira umetnost, ali ga je uspeh u jednoj predstavi usmerio ka glumi. Planove mu je nakratko prekinula vojska, gde je proveo dve godine, a po povratku je počeo ozbiljno da se bavi glumom.

Na filmu se prvi put pojavio 1960. u ostvarenju "The Secret of the Purple Reef", a ubrzo potom dobija glavnu ulogu u seriji "Dr Kildare", koja mu donosi veliku popularnost i status romantičnog idola.

Nakon završetka serije, odbijao je nove TV projekte kako bi se posvetio filmu i teatru, što ga vodi u Englesku, gde je proveo više od četiri godine. Tamo je 1968. ostvario zapaženu ulogu Hamleta u Birmingham Repertory pozorištu.

Ogroman uspeh doživeo je i sa mini-serijom "Ptice umiru pevajući", u kojoj je igrao sveštenika, a koju je pratilo oko 110 miliona gledalaca širom sveta, čime je dodatno učvrstio status jednog od najvećih televizijskih zavodnika. Posebno je bio popularan i u staroj Jugi, a Čemberlen je uživao u ulozi "se*s simbola".

Međutim, uprkos ogromnoj popularnosti kod žena, Čemberlen je tek u memoarima 2003. godine otkrio je da je gej, što nije bilo iznenađenje za javnost, te su čak ovu činjenicu nazivali "najgore čuvanom tajnom", ali jeste zanimljivo da je o tome progovorio tek kada je imao 68. godina.

Iako se o njegovoj se**ualnosti dugo spekulisalo, on je o tome ćutao zbog ličnih dilema i straha da bi priznanje moglo da utiče na njegovu karijeru.

U memoarima je pisao i o potrazi za unutrašnjim mirom, ali i o dugogodišnjoj vezi sa producentom i rediteljem Martinom Rabetom, sa kojim je bio od sredine sedamdesetih. Zajedno su kasnije izgradili dom na Havajima, gde je Rabet odrastao.

Ričard Čemberlen umro je u 90. godini od posledica moždanog udara.

