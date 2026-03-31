Slušaj vest

Glumac Kori Feldman osvrnuo se na odavanje počasti pokojnom reditelju Robu Rajneru na ovogodišnjoj dodeli Oskara, rekavši da se oseća pomalo kao da je u pitanju porodično okupljanje na koje nije bio pozvan.

U galeriji pogledajte fotografije Korija Feldmana:

1/7 Vidi galeriju Kori Feldman Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedia

"Nećemo sada iskoristiti ovo vreme da ulazimo u moja osećanja o tome. Ne osećam da sam propustio mnogo. Lično sam možda bio malo uznemiren činjenicom da niko nije dobio priliku da govori ili učini nešto, ili kaže nešto iz sopstvenog srca. Iako su odradili sjajan posao, voleo bih da smo čuli Vila i Džerija i još neke ljude gore na pozornici", rekao je pedesetčetvorogodišnji Feldman za Entertainment Weekly u zajedničkom intervjuu sa Džerijem O’Konelom i Vilom Vitonom povodom 40. godišnjice kultnog Rajnerovog filma "Ostani uz mene" (Stand By Me). Bili Kristal vodio je poseban segment posvećen Robu i njegovoj supruzi Mišel Singer-Rajner na ceremoniji 2026. godine.

Tragedija koja je potresla Holivud

Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer-Rajner pronađeni su ubijeni u svom domu u Los Anđelesu 14. decembra. On je imao 78 godina, a ona 70. Drugo dete para, Nik Rajner, uhapšen je sledećeg dana zbog njihovih ubistava.

U galeriji pogledajte fotografije Roba Rajnera sa suprugom Mišel:

1/6 Vidi galeriju Rob Rajner sa suprugom Mišel Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, DAVID SWANSON/EPA, Ron Sachs / POOL/Consolidated News Photos POOL

Nik je optužen po dve tačke optužnice za ubistvo svojih roditelja. Izjasnio se da nije kriv po tim optužbama. Ako bude osuđen, mogao bi se suočiti sa doživotnim zatvorom bez mogućnosti uslovnog otpusta ili smrtnom kaznom. Njegovo sledeće ročište zakazano je za 29. april.

