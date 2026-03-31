Timoti Šalame je bio jedna od glavnih tema na društvenim mrežama i, generalno, u javnosti proteklih nedelja, nakon što je, iako je važio za glavnog favorita, ostao bez Oskara za najboljeg glumca.

I ne samo to nego je njegov film "Marti Veličanstveni" ostao praznih ruku, uprkos tome što je nominovan za čak devet priznanja, a mnogi su krivili njegovu PR strategiju i nepromišljene izjave.

U toj silnoj priči o glumcu pojavile su se glasine da je i njegova veza s Kajli Džener odigrala ulogu u tome što je Šalame izgubio Oskara, a spekulisalo se i da je glumac ljut na njenu majku Kris Džener zbog propale kampanje kojom je hteo sebi da poveća šanse da dođe do nagrade.

Romantičan odmor Timotija Šalamea i Kajli Džener

Kako su poznati po tome što ne pričaju o svojoj ljubavi, Timoti Šalame i Kajli Džener nisu komentarisali ove glasine, ali su pronašli način da ih demantuju. Par je, naime podelio fotografije sa zajedničkog letovanja i, iako ni na jednoj fotografiji nisu zajedno, jasno je da su sami i uživaju u svakom trenutku.

Oboje su istog dana na Instagamu podelili fotografije s plaže, za koju se spekuliše da se nalazi na jednom privatnom ostrvu na bahamskom lancu Terks i Kejkos.

– Raj – napisala je Kajli Džener uz fotografije, za koje je pozirala u bikiniju.

Da su na istom mestu, jasno je na osnovu fotografija identičnog peska i tirkizne morske vode, a koliko uživaju pokazuju njihovi izrazi lica.

