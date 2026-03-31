Slušaj vest

Glumac Slaviša Čurović (49) je, gostujući u podkastu Relativizacija, izjavio da je razočaran zbog mnogih kolega koji su 2006. godine bili za odvajanje Crne Gore od Srbije, a sada glume u mnogim srpskim serijama, prenosi Mondo.

Publika ga je nedavno gledala i u seriji "Tvrđava", gde je tumačio lik Hrvata Zdravka Tolja.

Čurović je izneo svoje viđenje odnosa između Srbije i Crne Gore, ali i lično iskustvo iz perioda razdvajanja dve države.

- Svaki sportista koji je u Crnoj Gori značajan, u košarci, fudbalu, boksu, svemu, on je došao preko Beograda da napravi karijeru. Svi iz regiona bez obzira na veru i naciju žive u Beogradu. I onda Beograd ne valja. To je jedna neviđena perfidnost, da mi pljujemo grad koji nam je sve dao - oštar je glumac.

1/13 Vidi galeriju Slaviša Čurović u seriji Tvrđava Foto: Aleksandar Letić / Promo

Čurović je govorio i o odnosu prema sredini u kojoj su mnogi izgradili život.

- Zemlju koja nam je sve dala. Narod koji nas je prihvatio kao svoje. To je nekultura, a hoćemo da se bavimo kulturom. Znači neko te ugosti, nahrani, da ti da zavšriš škole, krov nad glavom, deca ti odrastaju tu i ti odeš i pljuneš na sve to. To je vrhunac cinizma i bezobrazluka - kaže Čurović.

Govoreći o kulturnim vezama u regionu, pomenuo je i muzički ukus publike.

- Znači, mi smo se razdvojili zato što je Zapad tako hteo. Kultura nam je ista. U Hrvatskoj ne mogu da dočekaju da slušaju ove naše ono što ne može niko slušati od normalnih ljudi, ali oni slušaju. Kao što kod nas da je Oliver Dragojević živ ja mislim da bi napunio 16 Beogradskih arena - kaže glumac.

Klikom na link pročitajte tešku životnu priču Slaviše Čurovića.

Čurović je podelio i ličnu inspiraciju za novi projekat na kojem radi.

- Ja pišem sada "Mojkovačku bitku". Kaže moj deda: "Oslobodili smo Dečane i ja idem prvi. Dolazi srpska vojska. Od radosti jedan drugom trpamo hleb u usta jer nas je neko držao razdvojene 1.000 godina". Hrane se međusobno. Ti junaci su to uradili a onda je neko to prekinuo. I gde ću ja da budem? Pa na strani junaka - rekao je Slaviša.

O svom poreklu

Glumac je u razgovoru za portal Pogled pre nekoliko godina rekao: "Ja sam Srbin, gdje god da sam. Od najboljeg soja iz Uskoka, samim tim i Crnogorac. A Crnogorci su Srbi i drugačije nije nikada bilo niti će biti… Ova prolazna pakost će proći i valjda ne budemo poslednje stvorena nacija na svijetu, i to vještački. Oni, ne ja", kazao je poznati srpski glumac iz Crne Gore.

Bonus video: