Američka filmska i televizijska kompanija A24 je objavila trejler za „Backrooms“, predstojeći naučno-fantastični horor film u kojem glume Renate Rajnsve i Čuetel Edžiofor, koji su svojevremeno nominovani za Oskara.

„Ponekad se plašim da ću se izgubiti“, čujemo u trejleru. Sasvim opravdan strah.

YouTube autor Kejn Parsons snima svoj dugometražni rediteljski debi zasnovan na svojoj viralnoj video-seriji, koja je počela 2022. godine i do sada prikupila više od 190 miliona pregleda.

Film Backrooms

Serija prati priču o terapeutkinji koja traži svog pacijenta koji je misteriozno nestao u dimenziji izvan stvarnosti. Parsons je imao samo 19 godina kada je potpisao saradnju sa A24, čime je postao najmlađi reditelj koji je sarađivao sa ovim studijom.

Scenario je napisao Vil Sudik, zasnovan na istoimenoj internet urbanoj legendi koja je inspirisala Parsonsovu YouTube seriju.

Pored Rajnsve i Edžiofora, u filmu glume i Mark Duplas, Fin Benet, Lukita Maksvel i Avan Džodžija.

Chernin Entertainment, deo The North Road Company, sufinansira film zajedno sa A24. Među producentima su Atomic Monster, Chernin Entertainment i 21 Laps Entertainment. Šon Levi, Den Koen i Den Levin produciraju za 21 Laps Entertainment, dok Kris Ferguson producira za Oddfellows Pictures. Džejms Van i Majkl Klir produciraju za Atomic Monster, uz izvršnog producenta Džadsona Skota i nadzor Alejne Glasthal. Kris Vajt, koji je doveo projekat u Atomic Monster, takođe je izvršni producent. Dodatni producent je Roberto Patino.

Snimanje je održano u Kanadi u julu, dok su A24 i Chernin Entertainment zajednički studiji na projektu.

