Iako se većina seća princeze Dajane po vezi s filmskim producentom Dodi Al Fajedom, koja je završila tragično u saobraćajnoj nesreći u Parizu pre 28 godina, Burel tvrdi da je njena prava ljubav bila britanski kardiohirurg Hasnat Kan.

Burelova izjava stavlja naglasak na dugogodišnju vezu između princeze i britanskog kardiohirurga, osvetljavajući aspekte njenog života koji su možda manje poznati javnosti. Bez obzira na javne percepcije i medijsko pokrivanje njenog života, Burel iznosi svoj pogled na ono što je doživljavao u to vreme.

profimedia0742343622.jpg
Hasnat Kan Foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova knjiga predstavlja jedinstven uvid u intimne detalje života princeze Dajane, pružajući čitaocima priliku da sagledaju njenu ličnost iz perspektive bliskog prijatelja i poverenika kao što je bio Pol Burel.

- Upoznala ga je nakon posete prijatelju u londonskoj bolnici Rojal Brompton. Naime, vrata lifta su se zatvarala i neko ih je zaustavio, kao u filmu. Tada je ugledala Kana i rekla da je on "taj" – kaže Burel za ABC.

Princeza Dajana i Dodi Al Fajed pre nesreće
Princeza Dajana i Dodi Al Fajed pre nesreće Foto: Profimedia

Ironično je što je ovaj kardiohirurg mogao pružiti pomoć princezi Dajani nakon saobraćajne nesreće sa Dodijem al Fajedom, da se nalazio bliže mestu događaja. Prema rečima batlera, hirurg je kontaktirao Burela nekoliko dana nakon nesreće, izražavajući očaj i tvrdeći da je mogao da operiše Dajanu i spasi je, jer je uzrok njene smrti bilo pucanje aorte.

I dalje postoje različita nagađanja u vezi s pravim uzrokom smrti princeze Dajane i drugih osoba u vozilu.

Dok neki krive paparace koji su pratili vozilo u kojem se nalazila Dajana, drugi spominju alkoholizirano stanje vozača Pola. Ovi elementi dodatno oblikuju tajanstvenu priču koja okružuje tragični događaj koji i dan danas interesuje brojne ljude širom sveta.

Ne propustitePop kulturaSa tijarom princeze Dajane i minđušama kraljice Elizabete Kejt Midlton zasijala u dvorani Sveti Đorđe, evo koji se povod krije iza svega (foto)
Kejt Midlton na banketu u čast nigerijskog predsednika
Pop kulturaPrinc Vilijam objavio nikad viđenu fotografiju sa majkom, posvetu princezi Dajani mnoge je dotakla (foto)
Princ Vilijam u svečanom odelu, ozbiljnog izraza lica
Pop kulturaPoznate ličnosti koje su stradale u saobraćajnim nesrećama: Sa njim u smrt otišla i njegova devojka koja je imala 18 godina
Ena Begović, Milenko Zablaćanski, princeza Dajana, Pol Voker
Pop kulturaBila je duboko potresena: Pre nego što se udala za Čarlsa, palata je primorala Dajanu na ponižavajuću stvar
Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine

 VIDEO: Kraljica Elizabeta i princeza Dajana

Kraljica Elizabeta Princeza Diana Izvor: YouTube/Princess Diana