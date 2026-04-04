Malo je nekretnina koje odišu večnom elegancijom kao dom Dženifer Aniston u Bel Eru. Projekat potpisuje arhitekta A. Kvinsi Džons, a posebnu pažnju privlači i japanska bašta koju je osmislio čuveni dizajner Marselo Vilano.

U svetu dizajna često se vraćamo upravo njenoj bašti kao savršenom primeru kako spoljašnji prostor može izgledati luksuzno i smirujuće u isto vreme.

Iako celo imanje izgleda kao luksuzni rizort, prostor oko bazena je njegov najupečatljiviji deo.

Dizajner enterijera Stiven Šedli zadržao je istočnoazijsku estetiku i u spoljašnjem delu. Drvenu terasu opremio je ležaljkama sa crnim presvlakama i belim jastucima, stvarajući upečatljiv monohromatski izgled.

Pažljivo odabran nameštaj, u kombinaciji sa uspravnim jukama i zimzelenim biljkama niskog rasta, daje jasnu smernicu kako stvoriti prostor nalik spa oazi, čak i u manjem prostoru.

Kako ističe pejzažni stručnjak Tom Rater, Anistonina bašta se oslanja na principe japanskog dizajna, mir, ravnotežu i slojevitu jednostavnost. Vertikalne biljke i niske pokrivke pretvaraju prostor u pravu zen oazu, daleko od haosa Los Anđelesa.

Zahvaljujući zimzelenim biljkama, bašta ostaje bujna i strukturirana tokom cele godine, čak i kada prolećno cveće počne da vene.

- Prelepe juke unose vertikalni kontrast i skulpturalni karakter, dok pažljivo odabrane niske zimzelene biljke, poput puzajućeg ruzmarina, kleke i niskog timijana, stvaraju nežan, gotovo morski efekat koji savršeno pristaje uz bazen - objašnjava Rater.

Ova kombinacija je posebno efektna tokom toplijih meseci, jer stvara osvežavajući vizuelni utisak.

Rezultat je raskošna, ali smirena kompozicija koja spaja jednostavnost i bogatstvo pravi primer kako visina, struktura i tekstura mogu zajedno stvoriti osećaj harmonije.

