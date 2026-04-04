Glumica En Hatavej se na promotivnoj turneji za film "Đavo nosi Pradu 2" pojavila u efektnom stajlingu, koji je svima ukrao pažnju.

Promotivna turneja filma "Đavo nosi Pradu 2" je počela nedavno u Meksiko Sitiju, a sasvim očekivano, zvezde večeri u muzeju Frido Kalo u okviru Meksiko Fashion Weeka bile su Meril Strip i En Hatevej.

Meril Strip se odlučila za dugu teget košulja-haljinu od satena modne kuće Schiaparelli, koja je bila ustručena kaišem u istoj nijansi, a zlatni dugmići su davali posebnu notu razigranosti celoj kombinaciji.

En Hatavej

S druge strane, strani mediji ne prestaju da sa oduševljenjem pišu o modnom izdanju En Hatevej, koja u filmu glumi lik Endi Saks.

Glumica je za ovu priliku obukla upečatljivu mini-haljinu sa šljokicama iz kolekcije za jesen/zimu 2026 Stela Mekartni i ukrala sve poglede.

Haljina je u gornjem delu imala okrugao izrez i duge rukave, a od struka se širila u vrcavu A formu. Kreacija je u potpunosti bila prekrivena crvenim šljokicama stvarajući sjajan, reflektujući efekat.

En Hatavej je haljina savršeno stajala, a ovaj smeo modni izbor može da se dovede u vezu i sa transformacijom njenog lika u filmu "Đavo nosi Pradu".

En i Meril na promociji filma Đavo nasi pradu 2

Šljokičastu haljinu, En Hatavej je iskombinovala sa dugim čizmama iznad kolena u braon boji. Glumica je za ovu priliku pustila kosu da joj pada niz telo, a šminka je takođe bila savršeno prilagođena celom stajlingu.

Diskretno definisane oči i smeo crveni karmin upotpunile su ovo blistavo modno izdanje.

