Stigao je trejler za film "Mother Mary", u produkciji studija A24, koji prikazuje En Hatavej u ulozi pop zvezde koja se suočava sa sopstvenom prošlošću dok se priprema za veliki povratak na scenu iako se teško nosi sa teretom slave.

Film koji režira Dejvid Loveri, opisan je kao "psihoseksualna pop opera" koja kombinuje elemente drame, muzike i psihološkog trilera. Radnja prati slavnu pevačicu koja se ponovo povezuje sa otuđenom prijateljicom i bivšom stilistkinjom, koju tumači Mikaela Koel, uoči svoje velike turneje.

En Hatavej

Mračan i uznemirujuć

Trejler počinje introspektivno, uz naraciju Koel, ali se postepeno pretvara u mračniji i uznemirujući ton, nagoveštavajući elemente horora i psihološke napetosti. Vizuelno upečatljive scene i simbolika sugerišu emocionalno intenzivno iskustvo koje briše granicu između pop spektakla i unutrašnjih lomova glavne junakinje.

Posebnu pažnju privlači muzika iz filma, a Hatavej u trejleru izvodi originalnu pesmu "My Mouth Is Lonely for You", koju je koautorski napisala FKA twigs zajedno s više producenata.

Slavna glumica je u intervjuu za Vog izjavila da je reč o ulozi koja je od nje zahtevala da „odbaci neke stvari koje je bilo teško odbaciti”, ali da je na kraju bilo „oslobađajuće i teško, onako kako transformativna iskustva znaju da budu teška”.

Film u svetske bioskope stiže 24. aprila 2026. godine.

Uz snažan spoj muzike, vizuelnog identiteta i psihološke drame, "Mother Mary" se već sada izdvaja kao jedan od intrigantnijih filmskih projekata godine.

VIDEO: Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor