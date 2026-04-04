Nebahat Čehre je 15. marta proslavila 82. rođendan. Pleni lepotom, harizmom i modnim stilom. Mnogima je inspiracija kada je ugledaju ovakvu.

Nebahat je rođena u gradiću Samsun 1944. godine, a nakon očeve smrti preselila se u Istanbul. Njen otac umro je kada je imala samo pet godina. Kasnije je otkrila da se godinama teško borila sa tom tragedijom. Ovu tursku glumicu krasi izuzetna lepota, bila je Mis Turske sa samo 15 godina, a predstavljala je svoju zemlju na izboru Mis univerzuma u Londonu 1960. godine. Dok je radila kao model, mnogi reditelji su joj nudili uloge u filmovima i serijama, pa je započela glumačku karijeru koja joj je donela dosta uspeha.

Prelomni momenat u njenoj karijeri desio se 1964. godine kada je dobila glavnu ulogu u filmu "Kamali Zeybek". To joj je donelo i veliku ljubav jer se zaljubila u 14 godina starijeg glumca i partnera na setu Jilmaza Gunija. Smatrala ga je muškarcem svog života. Ali ljubavna idila nije dugo trajala. Prekinuo ju je je šokantan obrt, Jilmaz je paralelno živeo sa drugom ženom. Kada je to saznala istog trenutka ga je ostavila, spakovala kofere i otputovala u Majami na izbor za mis.

U međuvremenu je muškarac njenog života dobio dete sa drugom ženom, Nebahat se vratila u Tursku i ipak obnovila romansu sa njim kada su se ponovno našli na ekranu.

Pružili su drugu šansu ljubavi, a šezdesetih godina publika u Turskoj ih je zvala "ružni kralj" i "kraljica lepote". Ubrzo su usledile priče kako je njihov brak bio nasilan, a razvod se desio nakon samo 15 meseci zajedničkog života.

"Potukli su se u klubu i Nebahat je ljuta otišla i počela da trči prema hotelu u kojem su bili smešteni. Jilmaz je seo u auto, pritisnuo gas i pred mojim očima pregazio ženu koju voli. Odletela je od siline udarca i pala na ulicu. U bolnici je bila četiri dana, slomila je ključnu kost. Taj incident skrivali smo od svih. Njihov brak ubrzo se završio. ali nikad nisu prestali da se vole", rekao je jednom prilikom njen naredni partner.

Jilmaz je umro u Parizu u 47. godini, nakon teške bolesti. Nebahat nije bila na sahrani niti je ikada posetila njegov grob u Parizu. Upoznala je i zaljubila se u košarkaša Javuza Demira. Venčali su se 1976. godine, ali je njihov brak trajao tri godine. Neposredno pre razvoda Nebahat je pobacila njihovo dete jer je smatrala da je njihova veza osuđena na propast.

"Odrasla sam s očuhom, nisam imala pravog oca, pa nisam želela da moje dete prođe kroz istu situaciju. Obećala sam sebi da ću, ako ikada budem imala brak za koji mislim da će potrajati, imati i dete", poručila je, piše newsbeezer.com.

Kako čuvena glumica neguje svoju lepotu

Nebahat Čehre igrala je Valide sultaniju u "Sulejmanu veličanstvenom" od 2010. do 2012. godine. Publika u Srbiji zna je i po ulozi Firdevs Joreoglu u "Zabranjenom voću " (2008- 2010) .Kada ovu zvezdu pitaju kako joj polazi za rukom da uvek bude u sjajnoj formi, odgovori: "Ne znam, ranije sam redovno odlazila u teretanu, ali sam često dobijala upale grla pa sam prestala sa tim". Otkrila je da se jedno vreme bavila tenisom ali da je prestala i sa tom aktivnošću, pa poručila da godinama nije trenirala. Ovo svakako nije savet koji bi trebalo slediti. Kako joj uspeva da održi dobru liniju?

"Dva do tri dana mogu da jedem obilno, a onda sasvim izgubim apetit. Dan obavezno započnem doručkom, a nemam naviku da ručam", dodala je i poručila da večeru nikada ne preskače kao i da za užinu bira voće.

Prelepa Turkinja se pridržava i sledećih pravila: hleb i testenine jede samo za doručak, ne konzumira cigarete, kao i crveno meso, u njenoj ishrani preovlađuju voće, povrće i riba, pije dosta vode, nakon 19 časova ne jede ništa, strogo sledi bjuti rutinu u koju spada i obavezno čišćenje lica pre spavanja.

