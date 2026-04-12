Merl Oberon bila je prva Azijatkinja koja je nominovana za Oskara onda kada je to još uvek bilo nezamislivo.

Nedavno je na bioskopska platna stigla nova adaptacija čuvenog romana Emili Bronte - "Orkanski visovi". Vodeće uloge igraju Margo Robi i Džejkob Elordi, a malo ko se seća da su se prethodno, davne 1939. godine, u ulogama Keti i Hitklifa, bili Merl Oberon i Lorens Olivije.

Ovaj film predstavljao je vrhunac karijere Oberonove, međutim, par se na setu nije slagao jer je Lorens očekivao da će uloga pripasti njegovoj tadašnjoj partnerki, Vivijen Li.

Merl, odnosno Estel Merl O'Brajen Tompson, karijeru je započela u Kalkuti davne 1920. godine i na početku je koristila umetničko ime Kvini Tompson. Sa 17 godina se preselila u Francusku gde je upoznala reditelja Reksa Ingrama, i u njegovom nemom filmu "Tri strasti" je prvi put zaigrala pred kamerama.

Merl Oberon

Prvi veći uspeh ostvarila je ulogom Ane Bolen u filmu „Privatni život Henrija VIII“, reditelja Aleksandra Korde, za koga se potom i udala.

Usledili su uspesi i sa filmovima "Privatni život Don Žuana", "Skarletni budar", kao i "Tamni anđeo" iz 1936. kada je prvi put nominovana za Oskara. Tako je Merl postala prva azijatkinja koja je nominovana za ovu prestižnu nagradu.

Njenu karijeru na kratko je prekinula saobraćajna nesreća zbog koje je imala ožiljke na licu, a što je uticalo na to da se prekine snimanje filma "Ja, Klaudije".

Poreklo

Merl je na početku karijere tvrdila da je rođena u Tasmaniji, nedaleko od Australije, a njeno azijsko poreklo celog života joj je zadavalo probleme.

Vrlo mala se preselila u Indiju, tačnije u Mumbaj, a neki biografski podaci ukazuju na to da je Merl zapravo ovde rođena.

Osim što je azijsko poreklo bilo "nepopularno" u tadašnjem Holivudu, još jedan razlog zbog kog se skrivalo jeste skandal njenih roditelja. Naime, glumičin otac, inače železnički inženjer, je sa 12-godišnjom ćerkom svoje supruge Šarlot dobio Merl.

Glumica je odrasla verujući da joj je majka sestra, a njena baka Šarlot majka. Kada je već stasala i otisnula se u svet u potrazi za slavom, Šarlot je pred svetom glumila da joj je sobarica.

- Rođena sam na Tasmaniji, ali sam ostavljena tamo kada sam bila dete. Otkad su moji filmovi objavljeni, nekoliko ljudi u raznim delovima Australije se pojavilo da me predstavi kao rođaku...Ne znam mnogo o njima, jer se moja porodica posvađala sa njima pre nekog vremena - rekla je ona u intervjuu za časopis The West Australian 1934. godine.

Takođe, tokom školovanja morala je da napusti akademiju La Marinijer jer je bila maltretirana zbog porekla.

Kada je njen četvrti suprug Roberts Volders izarazio želju da poseti Hobart, njen rodni grad, tamošnji mediji su se okupili u želji da saznaju istinu o njenom poreklu. Ona je tada konačno priznala da nije rođena na Tasmaniji i srušila se.

Godinu dana kasnije, 1979. godine, preminula je od moždanog udara u 68. godini.

