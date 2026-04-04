Kilijan Marfi kao Tomas Šelbi u filmu Peaky Blinders

Netfliks je objavio prvi pogled na nastavak popularne serije “Peaky Blinders”, u kojem glavnu ulogu preuzima Džejmi Bel. On će tumačiti Djuka Šelbija, sina legendarnog Tomasa Šelbija, kojeg je u originalnoj seriji igrao Kilijan Marfi.

Lik Djuka Šelbija publika je već upoznala u Netfliksovom filmu “Peaky Blinders: The Immortal Man”, gde ga je igrao Beri Kiogan, ali će u budućim projektima ovu ulogu preuzeti Bel.

Ova objava signalizira novu eru za voljenu gangstersku franšizu, počevši od nove priče smeštene 10 godina nakon nedavnih filmskih događaja.

Pored njega, jednu od glavnih uloga imaće i Čarli Hiton, poznat po serijama “Stranger Things” i “Industry”.

Kako navodi zvanični sinopsis, u posleratnom Birmingemu vodi se surova borba za obnovu grada, koji postaje mesto velikih prilika, ali i opasnosti. U središtu priče nalazi se Djuk Šelbi – stariji, iskusniji, ambiciozniji i opasniji nego ikad.

Planirane su dve sezone sa po šest epizoda, a snimanje je već u toku u Birmingemu. Serija će biti dostupna na platformama Netfliks i BBC, dok produkciju potpisuju Kudos i Garrison Drama.

Scena iz serije Peaky Blinders Foto: BRITISH BROADCASTING CORPORATION (bbc) - Album / Album / Profimedia

Kreator serije Stiven Najt izjavio je da je uzbuđen zbog nove ere priče.

"Oduševljen sam što najavljujemo novu eru serije 'Peaky Blinders', premeštajući priču u posleratni Birmingem početkom pedesetih.

Neverovatno smo srećni što Džejmi Bel preuzima ulogu najstarijeg sina Tomija Šelbija, Djuka, a što glumačku postavu predvodi i Čarli Hiton. Uskoro će biti objavljena još uzbudljivija glumačka postava", izjavio je Najt.

VIDEO: Svaki treći korsinik Netfliksa je žrtva