Vojvotkinja od Saseksa podelila je kratak video-snimak na kojem princ Hari i njihov sin Arči skijaju, ne skrivajući ponos prema svojim "momcima". Megan Markl pružila je pratiocima redak uvid u porodični život preko okeana putem kratkog video-zapisa.

Na snimku zabeleženom s leđa, vidi se kako vojvoda od Saseksa (41) predvodi spust niz snežne padine, dok ga šestogodišnji sin verno prati. Mladi Arči bez muke pravi cik-cak pokrete dok se spušta niz beli pokrivač. U dirljivoj objavi na Instagramu, glumica serije "Suits" napisala je: "Moji momci. Brzo učiš, Arči! Tako sam ponosna."

Čini se da je Arči nasledio očevu ljubav prema zimskim sportovima, s obzirom na to da je Hari kao dete skijao sa svojim roditeljima, princezom Dajanom i kraljem Čarlsom, u švajcarskom odmaralištu Klosters.

Muško druženje u Aspenu

U decembru je princ Hari primećen na skijanju sa argentinskim vaterpo u Aspenu, u Koloradu. Njih dvojica su se upoznali 2006. godine na humanitarnom meču za Sentebale – organizaciju koju je osnovao princ, a čiji je Figeras kasnije postao pokrovitelj.

Vojvoda je nosio ljubičastu skijašku jaknu sa plavom kacigom i naočarima za sunce dok je ćaskao sa Figerasom (49) pre izlaska na stazu. Prema tadašnjim saznanjima, ni Megan ni njihovo dvoje dece, Arči i četvorogodišnja Lilibet, nisu se pridružili Hariju na tom decembarskom putovanju, ali je porodica kasnije zajedno proslavila Božić u svom domu u Montecitu, u Kaliforniji.

"Princ Hari je bio sa Naćom oko četiri sata na planini“, rekao je tada izvor za magazin Hello!.

"Par je proveo dan skijajući i uživajući u ručku u jednom od restorana u odmaralištu. Hari је delovao srećno, a na stazi mu se pridružilo i nekoliko prijatelja."

Megan Markl i princ Hari na humanitarnom koncertu One805

Porodični snovi o zimskim radostima

Vojvoda od Saseksa prethodno je bio na skijaškom odmoru sa suprugom u skijalištu Pauder Mauntin u Juti u februaru 2024. godine. Objavljujući fotografije na kojima se Megan smeje pored prijatelja, njena bliska drugarica Heder Dorak napisala je: "Vau, kakvo savršeno putovanje! Srce mi je puno. Deca su osvojila staze danju, a odrasli su se smejali duboko u noć. Zaista smo srećni što imamo tako divne prijatelje!"

Ranije se spekulisalo da su se i Arči i Lilibet pridružili roditeljima na tom putovanju, a Megan je ranije izrazila nadu da će oboje naučiti da skijaju. Bridžet Bridž , supruga člana odbora Igara nepobedivih za 2025. godinu, izjavila je za The Mirror: „Megan je rekla da zaista želi da njena deca nauče da skijaju i da je možda Visler (Whistler) idealno mesto za to. Rekla je da ona ne skija, pa smo joj poručili da moraju doći i naučiti.“

Sportski duh princa Harija

Tokom 2024. godine, Hari se oprobao i u skijanju u sedećem položaju tokom posete trening kampu pre Igara nepobedivih u Kanadi. Istovremeno, tokom posete Aspenu 2025. godine, takmičio se na Svetskom prvenstvu u polu na snegu u Koloradu.

Princ Hari Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Hari je nosio jarkoplavi džemper, crnu kacigu, bele pantalone i crne naočare za sunce dok je jahao braon konja i držao palicu za polo. Vojvodi su se u timu u parku Rio Grande pridružile polo zvezde Grant Gazi i Nik Roldan, dok je Figeras bio na suprotnoj strani. Hari i Figeras su godinama igrali polo zajedno u raznim mečevima, a argentinski igrač postao je jedan od najglasnijih pristalica porodice iz Saseksa.

