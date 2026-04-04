Nakon što je sudija u Njujorku odbacio većinu tužbi koje je glumica Blejk Lajvli podnela protiv kolege Džastina Baldonija, oglasila se sama glumica govoreći da je "zahvalna" na toj presudi. Na svojim Instagram storijima je podelila svoj odgovor i odgovor svojih advokata.

Podsetimo, sudija Luis Liman odbacio je 10 od 13 optužbi za seksualno uznemiravanje u Lajvlinom slučaju, uključujući uznemiravanje i klevetu. Tako će se 18. maja ići na građansko suđenje u Njujorku, gde će na snazi biti tri optužbe protiv Baldonija: kršenje ugovora i dve koje uključuju odmazdu.

38-godišnja glumica, koja je u decembru 2024. podnela tužbu protiv Baldonija, juče je na svojim Instagram storijima objavila svoj odgovor u izjavi, a ujedno je i oštro kritikovala onlajn zlostavljanje s kojim se suočila. "Zahvalna sam na presudi suda koja omogućuje da se srž mog slučaja predstavi poroti sledećeg meseca i na mogućnosti da konačno ispričam svoju priču u celosti na suđenju, za svoje dobro, ali i za one koji nemaju istu priliku... Mnoge od njih sam poznavala i volela u svom životu i za bezbrojne koje nikada neću upoznati", započela je glumica.

"Nisam htela da budem deo ovoga"

Lajvli je tužila Baldonija nakon što je izašao njihov film "It Ends With Us", optužujući ga za uznemiravanje i kampanju blaćenja na setu njihovog hit filma. Njih dvoje imali su glavne uloge u filmu, a Baldoni ga je i režirao. On je to porekao i podneo protivtužbu od 400 miliona dolara, koja je uključivala građansku iznudu, klevetu i narušavanje privatnosti, ali je sud to ranije odbacio.

Lajvli je svojim pratiocima objasnila da nikada nije htela da bude deo jedne tužbe, ali je to uradila zbog "uverljive odmazde s kojom sam se suočila, i s kojom se i dalje suočavam, jer sam privatno i profesionalno tražila sigurno radno okruženje za sebe i druge". Napisala je i da se još uvek nada da će drugi imati hrabrosti da "progovore".

Glumica se potom osvrnula na slučaj koji je prikazan kao "drama slavnih", navodeći da je "fizička bol kod onlajn zlostavljanja vrlo stvarna". Između ostalog je rekla i da "nikada neće prestati da se bori protiv razotkrivanja sistema i ljudi koji žele da povrede druge", te je navela kako je svesna da je "privilegija moći govoriti o takvim stvarima" i da je ona neće "odbaciti". Na kraju se zahvalila svima na podršci koju je dobila.

Odgovorio i advokat

Glumica je takođe objavila izjavu svog advokata Majka Gotliba, koji je između ostalog napisao: "Potpuno je nečuveno da Brajan Fridman (Baldonijev advokat) ne razume stvarnu presudu suda. Nije čak ni argumentovao predlog za sažetak presude koji sada iznosi, morao je da doved edrugu advokatsku firmu za suđenje i baš prošle nedelje dobio je sudsku opomenu zbog podnošenja pravno neozbiljnih zahteva."

Takođe je podelio citat sa suda u vezi s njenim optužbama za seksualno uznemiravanje: "Osoba u njenoj poziciji mogla je da shvati da radno mesto ponekad odražava rodno i seksualizovano gledište i zanemarivanje privatnosti dovoljno da bi bilo razumno žaliti se na neprijateljsko radno okruženje na osnovu pola ili roda."

Gotlib je zaključio: "Odmazda s kojom se gospođa Lajvli suočila zbog privatnog zalaganja za sigurno radno okruženje oduvek je bila srž njenog slučaja. Zato je podnela tužbu. Sud je pronašao dovoljno dokaza za dalji postupak. Radujemo se suđenju 18. maja."

Oglasili se i s Baldonijeve strane

Baldonijevi drugi advokati, Aleksandra Šapiro i Džonatan Bah, takođe su reagovali na njegovu nedavnu pravnu pobedu. "Vrlo smo zadovoljni što je sud odbacio sve tužbe za seksualno uznemiravanje i svaku tužbu protiv pojedinačnih optuženih: Džastina Baldonija, Džejmija Hita, Stiva Sarovica, Melise Nejtan i Dženifer Ejbel", rekli su u izjavi za Daily Mail.

"Ovo su bile vrlo ozbiljne optužbe i zahvalni smo sudu na pažljivom pregledu činjenica, zakona i opsežnih dokaza koji su dostavljeni", nastavili su, te dodali da je glumičina tužba "značajno sužen slučaj i radujemo se što ćemo na sudu izneti svoju odbranu od preostalih tužbi".

