Prošlo je 18 godina otkako je svet ostao bez jedne od najvećih glumačkih legenda novijeg doba, Hita Ledžera, a da je živ, danas bi proslavljao 47. rođendan.

Glumac je iznenada preminuo u 29. godini u svom stanu na Menhetnu. Njegova smrt je proglašena nesrećnim slučajem, obdukcija je otkrila da mu je presudila kombinacija lekova i opijata zbog koje je doževo srčani udar.

Foto: Profimedia

Mnogi njegovi fanovi, koji ga dobro pamte po ulogama u filmovima '"10 koje mrzim kod tebe" i "Planina Broukbek", veruju da ga je uništila njegova poslednja uloga.Reč je o ulozi legendarnog Džokera u filmu "Mračni vitez", a jasno je da se radilo o jako zahtevnom liku.

Foto: Profimedia

Glumac je nekoliko puta i sam rekao da su mu pripreme iscrpljujuće i da se teško prilagođava njegovom karakteru. Poznato je da je Ledžer koristio zaista bizarnu metodu kako bi se uživeo u lik Džokera, te da se na šest nedelja potpuno odvojio od ostatka sveta i ograničio na život u hotelskoj sobi.

U to vreme je kreirao i čuveni "Džokerov dnevnik", u kom je opisao šta je prolazilo kroz njegovu glavu. Dok se izolovao u hotelskoj sobi, Ledžer je sprovodio sveobuhvatnu analizu lika kako bi ga skrojio prema "novom principu".

"Zaključavao sam se u sobu u kojoj sam eksperimentisao s različitim glasovima. Sve sam zapisivao u dnevnik jer sam želeo da uđem u to 'kraljevstvo psihopata'", objasnio je jednom prilikom glumac.

Foto: Profimedia

Iako su Kristofer Nolan i Hit Ledžer imali "jednaku viziju", Ledžer je često improvizovao u glumačkoj izvedbi Džokerovih scena. To je snimanje učinilo nepredvidivim i intenzivnim.

Džokerov dnevnik bio je jedan od načina na koji je Ledžer "ušao u lik" i praktično postao Džoker na par meseci. Zanimljiva su preklapanja samog lika i glumca. Naime, Ledžerova sestra Kejt ga je kao malog odevala u kostim medicinske sestre, a upravo Džoker u sceni detonacije Gotama nosi uniformu medicinske sestre.

Foto: Toma Antonio / SGP / Profimedia

U Ledžerovom dnevniku takođe pronalazimo Džokerove dijaloge s drugim likovima, fotografije hijena (služile su mu za smišljanje Džokerovog smeha) i brojne druge asocijacije na ovaj lik, a ono što je mnogima slomilo srce su jezive, gotovo proročke reči upisane na poslednjoj stranici dnevnika velikim slovima. "Bye, bye", ispisao je Ledžer na kraju, odnosno u prevodu: "Zbogom".

Ledžer je iza sebe ostavio 2-godišnju ćerku Matildu, koja danas ima 20 godina, a dobio ju je u vezi s koleginicom Mišel Vilijams.

