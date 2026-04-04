Devetnaestogodišnja ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita, Šajlo Džoli, pojavljuje se u muzičkom spotu za pesmu "What’s a Girl to Do" K-pop pevačice Dajang, a obožavatelji su odmah uočili njenu neverovatnu sličnost s majkom.

Objavljena je najava spota

Kratki isečak spota objavljen je kao najava pre zvaničnog izlaska videa zakazanog za 7. april. U njemu se Šajlo vidi na samo delić sekunde, kako sedi i gleda u daljinu. Obožavatelji su na društvenim mrežama istakli kako je po očima i usnama kopija svoje slavne majke.

Šajlo je strastvena plesačica koja u plesnom svetu koristi ime "Šaj".

Pozadina porodice Džoli-Pit

Anđelina Džoli je Šajlo dobila s bivšim suprugom Bredom Pitom. Nakon njihovog burnog razvoda, nekoliko njihove dece odreklo se očevog prezimena. Par, osim Šajlo, ima i 24-godišnjeg sina medoksa, 22-godišnjeg sina Paksa, 21-godišnju ćerku Zaharu i 17-godišnje blizance Noksa i Vivijen.

Deca ne žele da budu glumci

Prošle godine Anđelina je otkrila kako njena deca ne pokazuju interesovanje za glumu. "Nisam ja za to zaslužna. Uvek sam želela da budu blizu filma jer sam htela da znaju kako je to biti deo te divne porodice kreativaca i umetnika... Ali nisu zainteresovani", izjavila je tada za Extra.

"Nimalo im se ne sviđa slava. Šajlo je posebno mrzi", dodala je. "Mislim da na jedan vrlo zdrav način shvataju... To nije normalno. Zapravo je prilično blesavo."

"Da, bili su sa mnom na snimanjima. Neki od njih plešu, neki slikaju, neki vole pozorište, ali niko ne žudi za tim da se pojavi na ekranu", zaključila je Džoli.

