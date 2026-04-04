Nova knjiga o kraljici Elizabeti II otkriva dosad nepoznate detalje napetosti između Megan Markl i princa Harija uoči njihovog venčanja 2018, a u centru svega bila je – tijara.

Uoči kraljevskog venčanja u dvorcu Vindsor, odnos između Megan Markl, princa Harija i kraljice Elizabete II bio je napetiji nego što se dosad mislilo. Tako barem tvrdi kraljevski biograf Robert Hardman u novoj knjizi "Elizabeta II: privatno i javno. Priča iznutra". Prema njegovim navodima, sukob je izbio oko izbora venčane tijare, inače tradicionalnog trenutka u kom kraljica lično pomaže budućim nevestama u odabiru nakita iz kraljevske kolekcije.

Neočekivani obrt

Iako je kraljica pozvala Megan u Bakingemsku palatu kako bi odabrala tijaru, do očekivanog "zbližavanja" navodno nije došlo jer se sastanku pridružio i Hari. Hardman pritom dovodi u pitanje tvrdnje iz Harijeve autobiografije "Rezerva", u kojoj vojvoda od Saseksa navodi da je bio pozvan na odabir. Izvori bliski palati tvrde suprotno.

U istoj knjizi Hari opisuje kako je Megan odabrala tijaru kraljice Meri, ali problem je nastao kada su pokušali da organizuju probu pre venčanja. Kraljevska garderoberka Andžela Keli navodno je odbila zahtev, uz objašnjenje da tijara ne može da napusti palatu bez posebne dozvole i policijske pratnje. "To nam se činilo pomalo preterano. Bilo je očito da nam postavljaju prepreke, ali zašto?" napisao je Hari.

"To nije igračka"

Prema Hardmanu, kraljica Elizabeta II saznala je za celu situaciju i stala na stranu Andžele Keli, nezadovoljna načinom na koji je Hari pokušavao da ubrza proces. "To nije igračka", navodno je poručila kraljica Elizabeta II.

Izvori tvrde da je Hari bio uporan i da je "zvao sve redom" kako bi obezbedio tijaru, a jedan od njih opisao je i konkretan telefonski razgovor.

"Kad je Andžela nazvala Kensingtonsku palatu, spojili su je s princem Harijem koji joj je samo rekao: ‘Donesite to odmah.’ I tu se razgovor završio", navodi se. Napetosti su kulminirale tokom rasprave između Harija i Keli, kada joj je, prema rečima jednog zaposlenog, rekao da mu se ne sviđa što se žali njegovoj baki. Međutim, Keli mu nije ostala dužna. "Samo je radila svoj posao i pokušavala da ih zaštiti", tvrdi jedan bivši kolega.

Megan Markl je na kraju na venčanju nosila tijaru kraljice Meri, čiji je središnji deo dijamantni broš iz 1893. godine. Princ Hari i Megan Markl su se venčali pred oko 600 zvanica, a ceremoniju je pratila čitava svetska javnost. Kraljica Elizabeta II preminula je nešto više od četiri godine kasnije, u 96. godini.

