Kraljica Elizabeta II s unukom, princem Harijem, nije htela da razgovara bez prisustva druge osobe u prostoriji nakon što je napustio svoj kraljevski život 2020. godine. Te tvrdnje iznosi pisac Hugo Vikers, ekspert za kraljevsku porodicu, koji iza sebe već ima brojne knjige slične tematike. U svojoj novoj knjizi “Queen Elizabeth II: A Personal History”, koja ovog meseca izlazi u Velikoj Britaniji, izneo je nove ekskluzivne tvrdnje, koje prenosi Page Six.

Nakon što su Hari i njegova supruga Megan Markl dali šokantan intervju Opri Vinfri i započeli rad na svojim memoarima "Spare", Vikers, dugogodišnji prijatelj kraljevske porodice, otkrio je: "Kad god bi princ Hari nazvao svoju baku, zamolila bi svoju dvorsku damu da ostane s njom. Nevolja koju su Saseksovi prouzrokovali kraljici u poslednjim godinama njenog života ne može da se preceni".

Podsetimo, vojvoda od Saseksa se pre šest godina preselio s porodicom u Kaliforniju nakon što mu je baka "uništila" plan da bude "napola unutra, napola napolju" kao zaposleni kraljevski član. Zatim je zaradio milione prodajući priče o svom životu kao najmlađi sin kralja Čarlsa i princeze Dajane. Kada je Markl optužila neimenovane članove kraljevske porodice (što se kasnije navodilo da su to bili kralj Čarls i Kejt Midlton) za rasizam tokom njenog boravka unutar palate tokom intervjua s Vinfri u martu 2021, kraljica je objavila čuvenu izjavu u kojoj je rekla: "Neka sećanja mogu da variraju."

Hari se tada smestio u višemilionsku kuću koju je kupio u Montesitu, a Page Six je pisao da će kraljica ostati "jednosložna" tokom njihovih poziva. "Bilo je mnogo odgovora od jedne reči - samo ‘da‘ i ‘ne‘. Kraljica je očito želela neku vrstu zaštite", rekao je izvor tada, dodajući da je kraljica zadržavala svoju damu sa sobom tokom Harijevih poziva radi "moralne podrške i zaštite... kako bi se osiguralo da postoji zapis o tome što je rečeno", ne zaboravljajući da su se Saseksovi takođe oglasili u svom Netflixovom dokumentarcu. "Mislim da je i kraljica bila na oprezu s Harijem jer ju je toliko povredilo ono što je učinio“, dodao je izvor.

Vikers takođe piše da je pokojna kraljica, koja je preminula u septembru 2022, odbila da vidi par nasamo kada su doveli svoju ćerku, princezu Lilibet, da je prvi put upozna tokom proslave platinastog jubileja u junu 2022. godine. "Princ Hari bio je u (svojoj tadašnjoj rezidenciji) Frogmor Kotidž sa suprugom i svoje dvoje dece, a vrata su bila ukrašena balonima kako bi proslavili prvi rođendan bebe Lilibet. Posetili su kraljicu s decom, opet u prisustvu dvorske dame", napisao je Vikers.

Kraljica im tada nije dozvolila da dovedu svog fotografa kako bi zabeležio trenutak kada je upoznala Lilibet, bojeći se da će par, gladan publiciteta, objaviti fotografiju. Vikers takođe tvrdi da je kraljica savetovala Hariju da pričeka pre nego što se oženi Markl, bivšom glumicom i razvedenom ženom.

Piše: "Princu Hariju nikada ne bi bilo dozvoljeno da se oženi takvom devojkom u ranijem periodu vladavine iz očitih razloga, ali zajednicu je pozdravila mlađa, tolerantnija generacija. Osoblje dvorca Vindsor okružilo je mladi par na božićnoj zabavi 2017. godine, dajući mladei nadimak ‘Sparkle‘. Princ Filip nije bio prevaren. Zvao ju je ‘Amerikanka‘. Nije ni kraljevska porodica bila u potpunosti srećna, princ Čarls je zauzeo stav Mauntbatena - zabavi se s njom, ali nemoj njome da se ženiš. Kraljica je predložila da Hari pričeka godinu dana".

Ali su se oni venčali već narednog maja na raskošnoj ceremoniji u katedrali Svetog Đorđa u Vindsoru. "Govorilo se da se kraljici nije svidela haljina - previše bela i s nezgrapnim ramenima. Neko blizak kraljici rekao je da je njen stav prema samom venčanju bio: ‘Samo napred. Nema to nikakve veze sa mnom.‘", dodao je.

Problema je bilo i kada su se Hari i Markl uselili u Frogmor Kotidž, na imanju Vindsor, blizu dvorca Vindsor, gde je kraljica provodila većinu svog vremena. Vikers je u intervjuu za Page Six otkrio da je Elizabetu "iznervirala" Markl jer je bila gruba prema baštovanu u Vindsoru. "Dok su živeli tamo, Megan je bila gruba prema jednom od pomoćnih baštovana - ima stotine baštovana. Kad je jedan od glavnih baštovana to spomenuo kraljici, sela je u svoj automobil, odvezla se tamo i odbrusila Megan jer je bila gruba prema osoblju", rekao je.

