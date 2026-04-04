Nakon što je sud odbacio većinu njenih optužbi protiv Džastina Baldonija, Blejk Lajvli se našla u ozbiljnoj reputacijskoj krizi koja bi mogla da joj zatvori vrata velikih projekata.

Glumica Blejk Lajvli bi mogla da postane nepoželjna u Holivudu nakon najnovijeg obrta u sudskom sporu s kolegom Džastinom Baldonijem, s kojim je glumila u filmu "It Ends With Us". Sudija je odbacio njene optužbe za seksualno uznemiravanje, klevetu i zaveru, što stručnjaci već nazivaju ozbiljnim udarcem za njenu karijeru.

Težak put

Stručnjakinja za brendove Kejli Kornelijus upozorava da bi posledice mogle da budu dugoročne. "Čini se da je pred Blejk Lajvli vrlo izazovan period. Postoji realan rizik da bi mogla da se oseća istisnuto iz industrije i da ima poteškoća u dobijanju velikih uloga ili unosnih kampanja", rekla je.

Dodaje kako filmska industrija danas funkcioniše brže nego ikad. "Industrija je izuzetno konkurentna i stalno se menja. Čim jednoj zvezdi padne momentum, pojavljuje se nova generacija spremna da zauzme njeno mesto."

Efekat otkazivanja

Kornelijus ističe i uticaj javnosti i tzv. kulture otkazivanja. "Publika je danas reaktivnija nego ikad. Manja je spremnost rizikovati s talentima koji mogu da budu percipirani kao kontroverzni ili komercijalno nesigurni", rekla je. "To znači da ni etablirana imena poput Blejk više nemaju sigurnost kakvu su nekad imala."

Najnovija sudska odluka, tvrdi, mogla bi da bude prekretnica. "Kad se odbace tako ozbiljne optužbe, to neminovno ostavlja trajne posledice na percepciju javnosti. Takvu reputacijsku štetu izuzetno je teško u potpunosti sanirati."

Borba ili nagodba

Šta dalje? Kornelijus smatra da Lajvli mora pažljivo da bira sledeći potez. "Ako želi da dokaže svoje tvrdnje, ovu bitku mora da izgura do kraja. Povlačenje ili prerana nagodba mogli bi da se protumače kao znak sumnje ili čak krivice."

Ipak, ne isključuje ni drugačiji scenario. "Produženi sudski proces dodatno puni naslovnice i pojačava pritisak. U tom slučaju nagodba može biti pametan potez za ograničavanje štete."

Advokat Gregori Dol smatra da su šanse za nagodbu sada veće. "Lajvli više nema lične tužbe protiv Baldonija, već samo protiv povezanih poslovnih subjekata. To značajno povećava verovatnoću nagodbe", rekao je. Dodaje da je pred njom "težak put" ako želi da dokaže reputacijsku štetu.

Za Baldonija je ova odluka, tvrde stručnjaci, pozitivan razvoj situacije. "Odbacivanje ključnih optužbi daje mu jaču poziciju u očima javnosti i priliku za obnovu imidža", rekla je Kornelijus. Sudija Luis Džej Lajman odbacio je 10 od 13 optužbi koje je Lajvli podnela, ali postupak nije završen. Glumica i dalje može da nastavi s tužbama vezanim za kršenje ugovora i odmazdu, a najavila je i nastavak borbe na sudu u maju.

"Nestrpljivo očekuje svedočenje i želi da nastavi da ukazuje na ovaj oblik onlajn odmazde", poručio je njen advokat. S druge strane, Baldonijev pravni tim poručuje da su "vrlo zadovoljni" odlukom suda.

