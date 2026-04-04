Elizabet Harli (60) ponovo je očarala javnost svojom neverovatnom figurom, pozirajući u minijaturnom bikiniju i bez gornjeg dela kupaćeg kostima za provokativnu fotografiju.

Oglasivši se na Instagramu dan pred katolički Veliki petak, Liz se skinula dok je ležala na livadi. Noseći samo donji deo bikinija, glumica je pozirala u toplesu, vešto prekrivši grudi rukama. Ležeći u travi, Liz je izgledala neverovatno dok je „upijala“ vitamin D pred uskršnje praznike.

Bez trunke šminke, zanosna glumica izgledala je potpuno prirodno dok se osmehivala na suncu, pokazujući svoje savršeno izvajane trbušnjake. Okružena narcisima, brineta je malo toga prepustila mašti. U opisu objave, Liz je napisala:

„Proleće je stiglo! Danas sam potražila malo vitamina D u prelepom Herifordširu. Sve dok štitite svoju kožu, malo sunca je zaista dobro za vas, kako mentalno, tako i za lepotu, zato… namažite se kremom i IZLAZITE NAPOLJE.“

Obožavaoci u transu

Fanovi su odmah preplavili odeljak sa komentarima kako bi pohvalili njeno „uskršnje izdanje“. Jedan korisnik je napisao: „Najlepša žena na svetu!!!“, dok je drugi dodao: „Tako seksi“. Nizali su se komplimenti poput „Prelepa si“, „Vau, kakva lepota“, a jedan pratilac je poručio: „Draga Elizabet, proleće je divno, ali su žene i cveće još raskošniji“. Mnogi su se složili u jednom — ona je „lepota koja ne stari“.

Romansa sa kantri zvezdom

Pre godinu dana, u aprilu 2025, glumica je ozvaničila svoju vezu sa ikonom kantri muzike, Bilijem Rejem Sajrusom (Billy Ray Cyrus). Par je iznenadio svet kada su postali najnoviji holivudski „it“ par.

Svoju romansu su javno potvrdili na prošlogodišnji Uskrs, objavivši zajedničku fotografiju iz polja na kojoj su izgledali veoma zaljubljeno. Noseći praznične zečje uši, Bili je krenuo da poljubi nasmejanu Liz. Od tada su se nekoliko puta pojavljivali zajedno u javnosti, a sa njima je viđen i Elizabetin sin.