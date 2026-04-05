Glumica Tori Speling (52), njeno četvoro dece i još troje ljudi završilo je u bolnici nakon saobraćajne nesreće pre nekoliko dana. Kako navodi People, do nesreće je došlo u četvrtak nešto pre 18 sati po lokalnom vremenu u okolini Los Anđelesa, kada su se sudarila dva automobila.

Speling je vozila svoju decu i njihove prijatelje kada se u njih zabio auto. Vozač je navodno vozio prebrzo i prošao kroz crveno svetlo. Tri vozila hitne pomoći su ih prevezla u bolnicu. Neki od njih imaju modrice, posekotine, ali i potres mozga.

Glumica, koja se proslavila ulogom u seriji "Beverly Hills 90210" ima petoro dece, Lijama (19), Stelu (17), Heti (14), Fina (13) i Bijua (9), koje je dobila u braku s bivšim suprugom Dinom Mekdermotom.

Mediji su i 2011. izvestili o nesreći u kojoj je učestvovala Speling, kada je udarila automobilom u zid. Tada je vozila svoje dvoje najstarije dece u školu i pokušavala da pobegne paparacima. Tada je bila i trudna.

Video: Glumica Vesna Čipčić na komemoraciji Zoranu Đorđeviću