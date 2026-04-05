Pravna bitka i holivudska sapunica između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija dobila je neverovatan preokret. kao što je već poznato, glumica je pokrenula tužbu tešku vrtoglavih 161 milion dolara tvrdeći da ju je reditelj i glumački partner seksualno uznemiravao i pokrenuo medijsku kampanju protiv nje. Međutim, sada su joj se njene sopstvene reči spektakularno obile o glavu

Naime, u javnost je isplivalo pismo na pet stranica koje je Blejk Lajvli poslala američkom Udruženju producenata (PGA) u očajničkom pokušaju da dobije prestižnu titulu producentkinje filma. U tom pismu glumica se otvoreno hvalila svojom "ogromnom" moći na setu, a upravo je taj dokument postao ključan dokaz zbog kog je sudija u četvrtak odbacio čak 10 od 13 njenih tužbenih zahteva.

Blejk Lajvli

U spornom pismu iz juna 2024. godine, Lajvli je objašnjavala kako je titula producenta "najviša čast na filmu", a svoje je doprinose pedantno nabrojala u čak 77 tačaka, od kojih je većina započinjala egocentričnim "ja". Bez imalo skromnosti izjavila je da je "producirala svaki trenutak ovog filma", a usput se pohvalila i time da je za savete zvala "svog prijatelja" Bredlija Kupera.

Istakla je kako je upravo ona "vodila premeštanje lokacije" iz Bostona u Njujork, pregledala stotine snimaka s audicija" kako bi pronašla mladu glumicu za svoj lik Lili Blum, birala 90 odsto muzike u filmu, redovno nadzirala monitore između klapa, pa čak i lično otpustila jednog starijeg člana filmske ekipe. "Ovaj film uzeo je svaki delić mene, praktično, logistički, kreativno i emocionalno", hvalila se glumica u pismu.

Džastin Baldoni

Sopstvene reči obile su joj se o glavu

Međutim, taj pokušaj bildovanja sopstvenog ega na kraju ju je skupo koštao. Savezni sudija Luis Liman je u svojoj presudi iskoristio upravo njene reči, citirajući čak 22 njene stavke. Sudija je zaključio da je Blejk na setu imala toliko opsežnu kontrolu da se nikako ne može smatrati zaposlenom, već nezavisnom ugovarateljkom.

Ova pravna razlika ključna je za čitav slučaj. Zakoni na koje se glumica oslanjala u tužbi za seksualno uznemiravanje odnose se isključivo na zaposlene, a ne na nezavisne ugovaratelje s tolikom moći. "Njena uloga daleko je nadmašila ulogu tradicionalnog zaposlenog", poručio je sudija, dodavši da je imala toliku ekonomsku nezavisnost da je mogla da napusti set u bilo kom trenutku.



Dodatni ekser u kovčeg njene tužbe bila je i činjenica da je Blejk mesecima odbijala da potpiše takozvani Ugovor o pozajmljivanju glumca (ALA), koji je regulisao pravila o seksualnom uznemiravanju na setu. Baldonijev tim joj je slao ugovor u više navrata, ali njeni advokati su ga uvek vraćali s izmenama koje su oni, pak, glatko odbijali. "Ako nisu vezane obe strane, nije vezana nijedna", pojasnio je sudija Liman.

Šta sledi u skandalu godine?

Ovim potezom odbačene su sve optužbe za seksualno uznemiravanje, zbog čega Baldonijevi advokati nisu krili zadovoljstvo. "To su bile vrlo ozbiljne optužbe i zahvalni smo sudu na pažljivom pregledu činjenica. Ono što je ostalo je znatno sužen slučaj", izjavili su.

Džastin Baldoni i Blejk Lajvli

Ipak, suđenje bi, prema dosadašnjem rasporedu, trebalo da se održi 18. maja 2026, ali će obuhvatati samo tri preostale tačke: odmazdu, pomaganje u odmazdi i kršenje ugovora. Advokatski tim Blejk Lajvli tvrdi kako oni od suđenja ne odustaju, te da će fokus sada biti na "razornoj kampanji blaćenja" koju je Baldonijev PR tim navodno sprovodio kako bi uništio glumičinu reputaciju.

Ipak, obe strane su već u ponedeljak sazvane na sud kako bi raspravile o mogućnosti nagodbe, stoga ostaje da se vidi hoće li ovaj holivudski rat ikada dobiti svoj konačni epilog pred porotom.

