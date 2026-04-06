Slušaj vest

Supermodel i rijaliti zvezda Dženis Dikinson u februaru je proslavila 71. rođendan, a ovih dana je uslikana u šetnji Los Anđelesom. Njen izgled iznenadio je prolaznike jer na novim fotografijama izgleda neprepoznatljivo. I dok je ranije bila jedna od najtraženijih zvezda u modnoj industriji, redovno pozirala za naslovnice prestižnih časopisa i bila zaštitno lice brojnih kampanja, čestim estetskim zahvatima potpuno je promenila svoj izgled.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Oduvek je otvoreno govorila o estetskim zahvatima koji su obeležili njen izgled. S korekcijama je počela već u ranim tridesetim, kada je primetila prve znakove starenja, a tokom godina podvrgla se povećanju grudi, liposukciji, zatezanju lica i vrata... I sama priznaje da je u jednom trenutku preterala s botoksom, zbog čega je mnogi danas jedva prepoznaju.

U galeriji pogledajte kako je Dženis Dikinson izgledala u mladosti:

1/6 Vidi galeriju Dženis Dikinson nekada Foto: SBM / PictureLux / Hollywood Archive / Profimedia, Profimedia

Osim promena u izgledu, poslednjih godina se suočila i s neprijatnim situacijama. Tokom snimanja emisije "I'm A Celebrity... South Afrika" 2022. doživela je pad u kom je povredila glavu i lice. Tvrdi da je taj pad ostavio trajne posledice zbog kojih je tužila produkciju i zatražila odštetu od oko 900 hiljada dolara. Produkcija navodi da je pad mogao da se izbegne, a sudski proces je u toku.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Dženis Dikinson:

1/7 Vidi galeriju Dženis Dikinson ovako danas izgleda Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Albert L Ortega / Shutterstock Editorial / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dženis je ranije bila u braku s Ronom Levijem, Sajmonom Fildsom i Alanom B. Gerstenom, a 2016. izgovorila je sudbonosno "da" psihijatru Robertu Rokiju Gerneru. Javnost je iste godine pratila i njenu borbu s rakom dojke, o kojoj je otvoreno govorila kako bi podigla svest o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njen ljubavni život oduvek je intrigirao javnost, a jedna od najpoznatijih veza bila je ona s glumcem Silvesterom Staloneom početkom 1990-ih. Čak su se i verili, ali do venčanja nikada nije došlo jer je glumac saznao da on nije biološki otac njene ćerke Savane već je otac bio biznismen Majkl Bernbaum.

