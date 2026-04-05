Kada su Saša Mirković i Leontina Vukomanović davne 2006. godine pokrenuli projekat „Čarolija“, malo ko je mogao da pretpostavi da će izrasti u jedan od najvećih i najznačajnijih dečijih muzičkih projekata na svetu.

Dve decenije kasnije, „Čarolija“ je postala sinonim za kvalitetnu muziku za decu, rasadnik talenata i mesto gde su prve korake napravile hiljade mališana širom Srbije, regiona i dijaspore.

Od samog početka, ideja je bila jasna, vratiti sjaj dečijoj muzici i sačuvati bogatu tradiciju stvaralaca poput Ljubivoja Ršumovića, Branka Ćopića i Jove Jovanovića Zmaja, ali je istovremeno prilagoditi savremenom vremenu i novim generacijama.

„Čarolija“ nije ostala samo lokalni projekat. Već u prvim godinama izašla je van granica Srbije, organizujući audicije i događaje širom regiona, a kasnije i u dijaspori.

Foto: Dragan Kadić

Njena specifičnost ogleda se u jedinstvenom konceptu. Višemesečnom muzičkom putovanju koje počinje audicijama, nastavlja se kroz selekcije i završava spektakularnim superfinalom, često u velikim dvoranama!

Paralelno sa projektom, razvijao se i dečiji hor „Čarolija“, koji je postao prepoznatljiv brend i prvi izbor roditelja koji žele da njihova deca kroz muziku nauče vrednosti kao što su zajedništvo, disciplina i poštovanje.

Kroz ovaj hor prošle su generacije dece, a mnogi od njih danas su uspešni umetnici. Osim muzičkog obrazovanja, „Čarolija“ deci pruža priliku da steknu samopouzdanje, prijateljstva za ceo život i zdrave životne navike.

Tokom godina, „Čarolija“ je postala mnogo više od muzičkog takmičenja. Njene pesme nose snažne poruke o prijateljstvu, ljubavi, odgovornosti i brizi o društvu i životnoj sredini.

Foto: Dragana Udovicic

Upravo zato je ovaj projekat često opisivan kao „najveće dečije muzičko ostvarenje“, a njegov uticaj daleko prevazilazi scenu. On oblikuje detinjstvo i vrednosti budućih generacija.

Dvadeset godina postojanja nije samo broj, to je dokaz kontinuiteta, kvaliteta i vizije. Vizije koju su od samog početka vodili Saša Mirković i Leontina Vukomanović, stvarajući projekat koji je danas ponos domaće kulture.

„Čarolija“ danas stoji kao simbol jednog vremena, ali i kao obećanje da će i naredne generacije imati svoju muziku, svoje snove i svoje mesto pod reflektorima.

